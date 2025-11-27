Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mats Hummels kam mit Nicola Cavanis zur Verleihung des GQ-Awards.
Mats Hummels kam mit Nicola Cavanis zur Verleihung des GQ-Awards. Bild: Fabian Sommer/dpa
Model Indya Moore wurde ebenfalls ausgezeichnet.
Model Indya Moore wurde ebenfalls ausgezeichnet. Bild: Fabian Sommer/dpa
Der schwedische Musiker Yung Lean erhielt auch einen Preis.
Der schwedische Musiker Yung Lean erhielt auch einen Preis. Bild: Fabian Sommer/dpa
Schauspieler Jason Isaacs ist aus der Serie "The White Lotus" bekannt.
Schauspieler Jason Isaacs ist aus der Serie "The White Lotus" bekannt. Bild: Fabian Sommer/dpa
Mats Hummels kommt mit Freundin zur "Men of the Year"-Gala
Viele Promis treffen sich bei der "Men of the Year"-Gala der deutschen "GQ" in Berlin. Wer neben Ex-Nationalspieler Mats Hummels und "The White Lotus"-Star Jason Isaacs noch dabei war.

Berlin.

Stars wie der Schauspieler Jason Isaacs ("The White Lotus") und der frühere Fußball-Nationalspieler Mats Hummels haben sich bei der "Men of the Year"-Gala in Berlin getroffen. Das in München erscheinende Männer-Stil-Magazin "GQ" wollte in der Hauptstadt in mehreren Kategorien Persönlichkeiten bei einem Gala-Dinner ehren. Hummels ließ sich auf dem Roten Teppich mit seiner Freundin, dem Model Nicola Cavanis, fotografieren.

Der Ex-Nationalspieler, der in diesem Sommer bei der AS Rom seine Karriere beendet hatte, erhielt die Auszeichnung "Athlete of the Year". Zu den weiteren Preisträgern gehörten unter anderem der schwedische Rapper Yung Lean ("Musician of the Year") und das US-amerikanische Model Indya Moore als "Woman of the Year".

Mit ihrem Preis zeichnet die Zeitschrift nach eigenen Angaben inzwischen nicht mehr nur Männer aus, sondern auch Frauen, die inspirieren und Außergewöhnliches leisten. Auch in anderen Ländern kürt das internationale "GQ"-Magazin aus dem Hause Condé Nast ("Vogue") Männer und Personen des Jahres. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
