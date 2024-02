Matthias Glasner erhält Drehbuchpreis der Berlinale

Der Silberne Bär der Berlinale für das beste Drehbuch geht an den deutsche Regisseur Matthias Glasner. Er erhält die Auszeichnung für sein Drama "Sterben".

Berlin.

Der deutsche Regisseur Matthias Glasner erhält den Silbernen Bären der Berlinale für das beste Drehbuch. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Glasner (59) wird für das Drehbuch zu seinem Drama "Sterben" ausgezeichnet. In dem dreistündigen Film geht es um den Alltag einer zerrütteten Familie. In Hauptrollen sind unter anderem Corinna Harfouch und Lars Eidinger zu sehen. (dpa)