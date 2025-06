Es soll laut Veranstalter das größte Maultaschen-Fest Deutschlands. Neben klassischen Varianten gibt es auch exotischere und ausgefallene Versionen.

Metzingen.

Die einen lieben sie in der Suppe, die anderen angebraten mit Ei: Maultaschen sind des Schwaben Leibgericht. Mehr als 150 Sorten gab es am Wochenende nach Veranstalterangaben beim ersten "Maultaschen-Fäschdival" in Metzingen an fast 50 Ständen und in der örtlichen Gastronomie. Die Veranstaltung soll nun jährlich stattfinden. Die 23.000-Einwohner-Stadt am Nordrand der Schwäbischen Alb ist für ihre Outlet-City Metzingen bekannt.