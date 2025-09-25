Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Max Giesingers Lieblingszauber aus den Harry-Potter-Büchern ist der Aufräumzauber, weil damit so viel Zeit sparen könnte. (Archivbild)
Max Giesingers Lieblingszauber aus den Harry-Potter-Büchern ist der Aufräumzauber, weil damit so viel Zeit sparen könnte. (Archivbild) Bild: Georg Wendt/dpa
Max Giesingers Lieblingszauber aus den Harry-Potter-Büchern ist der Aufräumzauber, weil damit so viel Zeit sparen könnte. (Archivbild)
Max Giesingers Lieblingszauber aus den Harry-Potter-Büchern ist der Aufräumzauber, weil damit so viel Zeit sparen könnte. (Archivbild) Bild: Georg Wendt/dpa
Panorama
Max Giesinger wäre gern nach Hogwarts eingeladen worden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Hamburger Sänger Max Giesinger hat die Bücher über Harry Potter als Jugendlicher verschlungen. Das hatte auch Auswirkungen auf seine Zeit in der Schule.

Hamburg.

Der Hamburger Sänger Max Giesinger (36, "80 Millionen") hat sich als Kind stundenlang in die "Harry Potter"-Bücher von J.K. Rowling vertieft und sie verschlungen. "Manchmal saß ich ganz müde in der Schule, weil ich die Bücher einfach nicht weglegen konnte und manchmal bis um drei Uhr nachts gelesen hatte", sagte Giesinger in Hamburg.

Er liebe dieses "wunderschöne Paralleluniversum" und habe sich als Kind oft gewünscht, auch eine Einladung nach Hogwarts zu bekommen. Der Badener ist der Pate für die neue Schauspiel-Riege des Theaterstücks "Harry Potter und das verwunschene Kind" am Hamburger Theater am Großmarkt. Das neue Team startet Mitte Oktober. 

Wenn Giesinger einen der Zauber aus den Büchern regelmäßig nutzen dürfte, wäre das der Aufräumzauber "Ratzeputz", sagte er weiter. "Damit spart man sich ja unfassbar viel Zeit." Auch für den Einsatz eines Zeitumkehrers hätte der 36-Jährige eine Idee: "Ich würd' mich tatsächlich nochmal zu meiner Blind Audition bei The Voice of Germany 2011 beamen. Ich hatte so dermaßen Angst davor, zu scheitern. Aber alles lief perfekt, alle vier Coaches haben sich rumgedreht. Ich war selten so glücklich." Giesinger veröffentlicht am Freitag sein neues Album "Glück auf den Strassen". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
26.09.2025
3 min.
Ein Stapel Palatschinken macht Freddy Quinn glücklich
Freddy Quinn liebte den Zirkus und trat oft als Zirkusdirektor im Fernsehen auf. (Archivbild)
Der Sänger und Schauspieler Freddy Quinn wird am Samstag 94 Jahre alt, doch von Müßiggang und Nichtstun ist der berühmte Senior weit entfernt. Stattdessen steht ein Umzug an.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
23.09.2025
2 min.
Emma Watson findet Teil ihres Jobs "seelenzerstörend"
"Harry Potter"-Star Emma Watson ist eigenen Worten zufolge nach mehrjähriger Pause von der Schauspielerei "vielleicht so glücklich und gesund wie nie zuvor". (Archivbild)
Die Britin Emma Watson spricht über ihre Pause von der Schauspielerei und erzählt, warum ihr Leben vor einiger Zeit "einen Tiefpunkt erreicht" habe.
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
27.09.2025
1 min.
Britisches Königspaar reist im Oktober in den Vatikan
König Charles III. und Königin Camilla reisen in den Vatikan. (Archivbild)
Zum zweiten Mal in diesem Jahr reisen der britische König und seine Frau in den Vatikan. Ein besonderes Treffen steht auf dem Programm.
Mehr Artikel