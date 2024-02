Medien: Prinz Harry in Großbritannien angekommen

Nach der Krebsdiagnose seines Vaters hatte Prinz Harry angekündigt, aus den USA anreisen zu wollen. Offenbar ist der jüngste Sohn von König Charles bereits in London angekommen.

Los Angeles/London.

Prinz Harry soll nach der Krebsdiagnose seines Vaters, König Charles, britischen Medien zufolge in Großbritannien angekommen sein. Wie unter anderem die "Sun" berichtete, landete Harry am Dienstagnachmittag auf dem Flughafen London Heathrow. Der "Daily Mail" zufolge war er an Bord einer Maschine der Fluggesellschaft British Airways.