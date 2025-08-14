Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Gruppe gründete sich vor gut 40 Jahren und veröffentlichte bislang 16 Studioalben. (Archivbild)
Die Gruppe gründete sich vor gut 40 Jahren und veröffentlichte bislang 16 Studioalben. (Archivbild) Bild: picture alliance / Christophe Gateau/dpa
Panorama
Megadeth kündigen finales Album für 2026 an
Nach über 40 Jahren ist Schluss: Die Metalband Megadeth kündigt ihr finales Album für 2026 und eine Abschiedstour an. Frontmann Dave Mustaine plant zudem seine Memoiren.

Berlin.

Die US-amerikanische Metalband Megadeth hat ihr finales Album für 2026 angekündigt. Kommendes Jahr soll es zudem eine Abschiedstour geben. Die Band um Frontmann Dave Mustaine teilte ihren Abschied in den sozialen Medien mit.

Megadeth gehört neben Metallica, Slayer und Anthrax zu den sogenannten Big Four des US-amerikanischen Thrash-Metal-Genres. Die Gruppe gründete sich vor gut 40 Jahren und veröffentlichte bislang 16 Studioalben. 

"Wir haben gemeinsam etwas wirklich Wunderbares geschaffen, das wahrscheinlich nie wiederkommen wird", wurde Mustaine in einer Mitteilung zitiert. Der 63-Jährige kündigte für 2026 auch seine Memoiren an. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
