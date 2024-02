Mehr als 110 Tote bei Waldbränden in Chile

Pferde werden vor einem sich ausbreitenden Waldbrand in Sicherheit gebracht. Bild: Esteban Felix/AP/dpa

Flammen und Rauch sind zu sehen, als Häuser während eines Waldbrandes in Chile niederbrennen. Bild: Cristobal Basaure Araya/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Rauchwolken hängen nach einem Großbrand in der Luft über Vina Del Mar in Chile. Bild: Cristobal Basaure Araya/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa