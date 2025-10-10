Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Andalusien in Südspanien wird derzeit von einem Skandal um Fehler bei der Früherkennung von Brustkrebs erschüttert. Tausende Frauen erhielten ihre teils verdächtigen Befunde erst mit monatelanger Verzögerung. (Illustration)
Andalusien in Südspanien wird derzeit von einem Skandal um Fehler bei der Früherkennung von Brustkrebs erschüttert. Tausende Frauen erhielten ihre teils verdächtigen Befunde erst mit monatelanger Verzögerung. (Illustration) Bild: Michael Hanschke/dpa
Andalusien in Südspanien wird derzeit von einem Skandal um Fehler bei der Früherkennung von Brustkrebs erschüttert. Tausende Frauen erhielten ihre teils verdächtigen Befunde erst mit monatelanger Verzögerung. (Illustration)
Andalusien in Südspanien wird derzeit von einem Skandal um Fehler bei der Früherkennung von Brustkrebs erschüttert. Tausende Frauen erhielten ihre teils verdächtigen Befunde erst mit monatelanger Verzögerung. (Illustration) Bild: Michael Hanschke/dpa
Panorama
Mehr als 2.000 Frauen betroffen – Mammografie-Fehler empören
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fehler bei Brustkrebs-Früherkennung in Andalusien: Betroffene erfuhren teils erst nach Monaten von nötigen Untersuchungen. Nun werden rechtliche Schritte angekündigt.

Sevilla.

Im südspanischen Andalusien sorgt ein Skandal um Fehler bei der Früherkennung von Brustkrebs für erheblichen Aufruhr. Wie die regionalen Behörden inzwischen eingestanden, haben rund 2.000 Frauen ihre Mammografie-Ergebnisse mit "unsicherer" oder "nicht eindeutiger" Einschätzung erst mit monatelanger und teils sogar mehr als einem Jahr Verzögerung erhalten.

Die Betroffenen seien nicht über die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen informiert worden, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE. Andalusiens Regionalpräsident Juanma Moreno kündigte drastische Schritte an. "Die Lage ist ernst", räumte er ein. 

Für einige der Frauen sei die Warnung zu spät gekommen, und sie seien inzwischen gestorben, klagte die Präsidentin der Vereinigung der Frauen mit Brustkrebs (Amama), Ángela Claverol, wie RTVE berichtete. Sie kündigte rechtliche Schritte wie etwa eine Sammelklage gegen den andalusischen Gesundheitsdienst SAS an. Offiziell bestätigt sind Todesfälle jedoch bisher nicht.

Mit einer Mammografie lassen sich Tumore oft finden, bevor sie sich ertasten lassen – und je früher ein Karzinom erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Fortgeschrittener Brustkrebs, bei dem es bereits Metastasen gibt, ist hingegen in der Regel nur noch schwer heilbar. Es gibt aber Therapien zur Überlebensverlängerung.

Der öffentliche Aufschrei über die Missstände in Andalusien führte dazu, dass die Gesundheitsministerin der autonomen Region, Rocío Hernández, zurücktreten musste. Moreno räumte grundlegende Versäumnisse beim Informations- und Kommunikationsprozess ein. Kritiker wie die Ärztevereinigung in Córdoba machten auch unzureichende Investitionen in den öffentlichen Gesundheitssektor für die Fehler verantwortlich, wie der Sender Cadena Ser berichtete. 

Betroffene Frauen beklagten, es seien teils Monate oder noch länger vergangen, bevor sie erfuhren, dass eine Folgeuntersuchung nötig wäre. In mehreren Fällen wurde der Tumor erst spät erkannt. Krankenkassen, Patientinnenorganisationen und Berufsverbände kritisierten, solche Verzögerungen könnten die Heilungschancen drastisch mindern.

Moreno kündigte ein Sofortprogramm mit einem Budget von zunächst zwölf Millionen Euro zur Verbesserung des Programms zur Früherkennung von Brustkrebs an. Geplant sind demnach zusätzliche Ärzte und Ärztinnen für Radiologie, Pflegepersonal, schnellere diagnostische Abläufe und eine verbesserte Kommunikation mit Patientinnen. Zudem sollen alle von den verspäteten Informationen betroffenen Frauen kontaktiert und bis Ende November erneut untersucht werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
11.10.2025
2 min.
Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen in Südostspanien
Starker Regen hat in Südostspanien zu Überschwemmungen geführt.
Alarmstufe rot, Evakuierungen und abgesagte Events: Starker Regen erschreckt Menschen in Spanien. Dann gibt es eine Entwarnung, aber Erinnerungen an eine frühere Katastrophe können wachwerden.
08:30 Uhr
4 min.
Vor, während und nach der Operation dabei: Was eine 19-jährige Chemnitzerin an ihrem Job im Krankenhaus mag
Cecile Zeise hat drei Jahre Ausbildung hinter sich. Nun hat sie als Anästhesietechnische Assistentin am Klinikum Chemnitz angefangen.
Vor einem Monat hat Cecile Zeise ihre Stelle als Anästhesietechnische Assistentin im Klinikum Chemnitz angetreten. Vom Erwachsenwerden in der Ausbildung, intensivem Patientenkontakt und Dankbarkeit.
Erik Anke
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
08:53 Uhr
2 min.
Fan-Gewalt in Dublin: Schalke nimmt Vorfall "sehr ernst"
Vor Spiel in Dublin gab es einen Zwischenfall mit Schalke-Fans.
Rund 2.000 Fans begleiten Schalke zu einem Testspiel nach Irland. Dort kommt es zu einem Zwischenfall. Der Revierclub will bei der Aufarbeitung helfen.
20.09.2025
2 min.
Kunstaktion mit Hunderten Nackten: Körperkunst im Olivenhain
Intensives Grün: Spencer Tunicks erste Kunstinstallation in Andalusien.
Erstmals inszeniert der US-Fotograf Spencer Tunick eine seiner Massenszenen mit nackten Menschen in Andalusien. Was hat ihn zu der Open-Air-Aktion in Granada inspiriert?
Mehr Artikel