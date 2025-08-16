Mehr als 365 Tote nach Sturzfluten in Himalaya-Region

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Wassermassen überraschten Pilger beim Essen. Mindestens 65 Menschen sind in Kaschmir bei einer Sturzflut gestorben.
Die Wassermassen überraschten Pilger beim Essen. Mindestens 65 Menschen sind in Kaschmir bei einer Sturzflut gestorben. Bild: Channi Anand/AP/dpa
Nach einem heftigen Wolkenbruch suchen Rettungskräfte im Norden Pakistans weiter nach Opfern und Überlebenden der Sturzflut.
Nach einem heftigen Wolkenbruch suchen Rettungskräfte im Norden Pakistans weiter nach Opfern und Überlebenden der Sturzflut. Bild: Muhammad Sajjad/AP/dpa
Mit allem, was verfügbar ist, suchen Einsatzkräfte und Anwohner nach Vermissten und Verschütteten nach der Sturzflut im Norden Pakistans.
Mit allem, was verfügbar ist, suchen Einsatzkräfte und Anwohner nach Vermissten und Verschütteten nach der Sturzflut im Norden Pakistans. Bild: Qyass Khan/AP/dpa
Nach der Flutkatastrophe im Norden Pakistans wird mit allem, was da ist, nach lebenden wie toten Opfern gesucht.
Nach der Flutkatastrophe im Norden Pakistans wird mit allem, was da ist, nach lebenden wie toten Opfern gesucht. Bild: Muhammad Sajjad/AP/dpa
Die Wassermassen überraschten Pilger beim Essen. Mindestens 65 Menschen sind in Kaschmir bei einer Sturzflut gestorben.
Die Wassermassen überraschten Pilger beim Essen. Mindestens 65 Menschen sind in Kaschmir bei einer Sturzflut gestorben. Bild: Channi Anand/AP/dpa
Nach einem heftigen Wolkenbruch suchen Rettungskräfte im Norden Pakistans weiter nach Opfern und Überlebenden der Sturzflut.
Nach einem heftigen Wolkenbruch suchen Rettungskräfte im Norden Pakistans weiter nach Opfern und Überlebenden der Sturzflut. Bild: Muhammad Sajjad/AP/dpa
Mit allem, was verfügbar ist, suchen Einsatzkräfte und Anwohner nach Vermissten und Verschütteten nach der Sturzflut im Norden Pakistans.
Mit allem, was verfügbar ist, suchen Einsatzkräfte und Anwohner nach Vermissten und Verschütteten nach der Sturzflut im Norden Pakistans. Bild: Qyass Khan/AP/dpa
Nach der Flutkatastrophe im Norden Pakistans wird mit allem, was da ist, nach lebenden wie toten Opfern gesucht.
Nach der Flutkatastrophe im Norden Pakistans wird mit allem, was da ist, nach lebenden wie toten Opfern gesucht. Bild: Muhammad Sajjad/AP/dpa
Panorama
Mehr als 365 Tote nach Sturzfluten in Himalaya-Region
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Südasien ist Monsunzeit. Doch der ersehnte Regen bringt auch Leid: Sturzfluten und Erdrutsche reißen in Pakistan und Indien Menschen und Häuser mit. Die Rettungsunterfangen sind schwierig.

Srinagar/Islamabad.

Nach schweren Regenfällen und Sturzfluten in Pakistan und Indien ist die Zahl der Toten auf mehr als 365 Menschen gestiegen. Vielerorts werden noch Menschen vermisst, nachdem in der Himalayaregion ganze Ortschaften überschwemmt wurden.

In Pakistan liegt die Zahl der Toten laut einem Sprecher der nationalen Katastrophenschutzbehörde nunmehr bei über 300. Am stärksten betroffen ist der Distrikt Buner in der nordwestlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa, in der sich Rettungskräfte nach einem heftigen Wolkenbruch bemühen, weitere Lebende zu finden und Leichen aus Trümmern und Schlamm zu bergen. Am Freitag waren fünf Rettungskräfte bei dem Absturz ihres Hubschraubers gestorben.

Das schlechte Wetter und die Abgeschiedenheit des Katastrophengebiets erschweren die Rettungsarbeiten, bei denen auch das Militär hilft. Die Provinzregierung hat den Samstag als Trauertag bestimmt. Den Behörden zufolge ist das Ausmaß der Schäden noch nicht absehbar.

Zahl der Toten in Indien liegt bei 65

In dem von Indien kontrollierten Teil Kaschmirs läuft der Rettungseinsatz ebenfalls weiter. Die Zahl der Toten lag örtlichen Behörden zufolge bei 65. 200 Menschen wurden verletzt, viele davon schwer. Im großen, unübersichtlichen Gebiet rund um das Dorf Chositi im Distrikt Kishtwar befürchteten Einsatzkräfte weitere Opfer. Als vermisst galten noch 33 Menschen.

Der Ort ist ein Zwischenstopp auf einer beliebten Route zu einem hinduistischen Schrein. Berichten zufolge spülte die Flut am Donnerstag provisorische Zeltküchen weg, als Pilger gerade beim Essen waren.

Tote bei Überflutungen gab es auch im pakistanisch kontrollierten Teil Kaschmirs und der an Indien und China grenzenden Region Gilgit-Baltistan. 

Monsun bringt ersehnten Regen - und Tod

In der Monsunzeit, die von Juni bis September geht, kommen Sturzfluten in der Himalaya-Region häufig vor. Für Pakistan zählt die Katastrophenschutzbehörde mittlerweile mindestens 634 Tote seit Beginn der Saison.

Auch die Einwohner der nordindischen Bundesstaaten Himachal Pradesh und Uttarakhand kämpfen mit Überschwemmungen und Schlammlawinen durch die intensiven Niederschläge. 

In Nepal sind laut Katastrophenschutz seit Mitte April mindestens 124 Menschen bei Sturzfluten und Erdrutschen gestorben, die im Zusammenhang mit dem Monsun und vorhergehenden Wetterphänomenen stehen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18.08.2025
4 min.
Insolvenz: Hat traditionsreicher Betrieb im Erzgebirge noch eine Chance?
Das Tor ist zu, das Aquinos-Werksgelände im Gewerbegebiet in Jöhstadt verwaist. Die Zukunft des Betriebs, in dem Lattenroste hergestellt wurden, ungewiss.
Die Produktion war bereits gestoppt, was nichts Gutes ahnen ließ. Nun hat eine vorläufige Insolvenzverwalterin bei der Aquinos Bedding Germany GmbH und damit auch im Werk in Jöhstadt das Sagen. Was nun passiert.
Kjell Riedel
15.08.2025
2 min.
Mehr als 200 Tote nach Sturzfluten in Kaschmir und Pakistan
Sturzfluten trafen das Dorf Chositi.
Im indisch kontrollierten Teil von Kaschmir überraschten Wassermassen Pilger auf dem Weg zu einem hinduistischen Schrein. Auch auf pakistanischer Seite kam es zu schweren Regenfällen und Sturzfluten.
18:15 Uhr
3 min.
Im Tischtennis-Pokal: TTC Sachsenring steht vor erster Standortbestimmung
Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal wird seine Heimspiele auch in der Saison 2025/26 noch einmal in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Limbach-Oberfrohna austragen.
Zehn Zweit- und sechs Drittligisten sind an diesem Wochenende in der Vorrunde gefordert. Für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal wird es beim Viererturnier in Karlsruhe-Grünwettersbach ernst.
Markus Pfeifer
18:05 Uhr
2 min.
Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt
In Leipzig wurde eine Frau getötet und ein Kind schwer verletzt.
In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt?
02.02.2016
8 min.
Sinn und Sinnlichkeit
Die 15-jährige Laetitia Pittschaft aus Augustusburg gehört zu den großen Akkordeon-Talenten der Region. Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" erreichte sie mit sagenhaften 24 Punkten einem ersten Preis - und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.
Jugend-Musiziert-Organisatorin und Musikschul-Leiterin Nancy Gibson über unterschätzte musische Bildung, überhöhte Ansprüche und Freude
05.08.2025
2 min.
Mindestens vier Tote bei Sturzflut im Nordosten Indiens
Ein Teamleiter informiert Mitglieder des indischen Katastrophenschutzes über Rettungsmaßnahmen in überschwemmten Gebieten.
Eine Schlammlawine wälzt sich von den Bergen auf ein Dorf in Indien herunter. Die Folgen sind verheerend.
Mehr Artikel