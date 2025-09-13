Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ermittler haben im Hamburger Hafen mehr als 400 Kilogramm Kokain gefunden.
Ermittler haben im Hamburger Hafen mehr als 400 Kilogramm Kokain gefunden.
Panorama
Mehr als 400 Kilo Kokain im Hamburger Hafen entdeckt
Ermittler finden im Hamburger Hafen mehr als 400 Kilogramm Kokain. Zwei Verdächtige werden festgenommen. Was ist bisher bekannt?

Hamburg.

Polizei und Zoll haben im Hamburger Hafen mehr als 400 Kilogramm Kokain sichergestellt. Das bestätigte eine Sprecherin des Zollfahndungsamtes Hamburg am Abend. Zwei Tatverdächtige wurden demnach festgenommen. Weitere Details zu dem Einsatz und den Hintergründen nannten die Behörden zunächst nicht.

Laut Medienberichten von NDR und "Hamburger Morgenpost" sollen Hafenmitarbeiter zwei Männer beobachtet haben, die mit Sporttaschen von einem Schiff kamen und diese in einen Transporter luden. Da es sich um betriebsfremde Personen gehandelt haben soll, alarmierten sie den Berichten zufolge Sicherheitskräfte, die das Fahrzeug stoppten. (dpa)

