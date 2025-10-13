Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dem angeklagten 50-Jährigen wird Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen.
Dem angeklagten 50-Jährigen wird Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen. Bild: Aleksandra Bakmaz/dpa
Dem angeklagten 50-Jährigen wird Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen.
Dem angeklagten 50-Jährigen wird Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen. Bild: Aleksandra Bakmaz/dpa
Panorama
Mehr als 70 Mal zugestochen: Mann gesteht vor Gericht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil er geglaubt haben soll, ein Mann könne nach dem Sex seine Gedanken lesen, soll ein 50-Jähriger im Wahn zum Messer gegriffen haben. Vor Gericht hat er eine andere Erklärung.

Konstanz.

Mit 72 Messerstichen soll ein 50-Jähriger einen Freund getötet haben – aus einem Wahn heraus, er könne seine Gedanken lesen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Jordanier vor dem Landgericht Konstanz Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Weil die Behörde wegen einer psychischen Erkrankung von Schuldunfähigkeit ausgeht, geht es in dem Verfahren um eine dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie.

Nach Überzeugung der Ermittler war der Beschuldigte fest davon überzeugt, das Opfer könne seine Gedanken lesen, nachdem die beiden in den vergangenen Jahren mehrmals Oralverkehr hatten. Der Mann soll geglaubt haben, der Bekannte habe sein Sperma aufgenommen – und damit die Fähigkeit erlangt, seine Gedanken zu lesen.

Ekel soll Tatplan verhindert haben

Um "wieder über seine Gedanken verfügen" zu können, habe der 50-Jährige beschlossen, dessen Leber herauszuschneiden und zu essen. Laut Staatsanwaltschaft soll er Ende Januar dieses Jahres in die Wohnung des Freundes gegangen sein und nach gemeinsamem Drogenkonsum schließlich zu einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser gegriffen haben. 

Mit wuchtigen Stichen in Hals und Rumpf soll er den 36-Jährigen getötet haben. Anschließend soll der 50-Jährige versucht haben, den Körper aufzuschneiden, um die Leber zu entnehmen. Aus Ekel habe er jedoch von seinem Plan abgelassen, so die Staatsanwältin.

Beschuldigter gesteht vor Gericht

Der Beschuldigte, der seit vielen Jahren in Deutschland lebt, war nach eigener Aussage mehrfach wegen Drogenkonsums in psychiatrischer Behandlung. Sachverständige diagnostizierten bei ihm eine paranoide Schizophrenie.

In seinen Aussagen sprach er von "Chaos im Kopf" und der Angst, auch andere könnten seine Gedanken lesen. "Ich war auf Droge und er hat Streit angefangen", sagte er zu Prozessbeginn zu den Vorwürfen. Er könne seine Tat nicht mehr rückgängig machen.

Er selbst sprach von Streit unter Freunden, der eskaliert sei. Einen Mordplan bestritt er. Das Opfer sei homosexuell gewesen, er sei es nicht und habe sich nur auf Experimente eingelassen. Der Mann war rund zehn Tage nach der Tat festgenommen worden.

Für das Verfahren sind vier weitere Verhandlungstage angesetzt. Zwölf Zeugen und zwei Gutachter sollen aussagen. Ein Urteil wird Ende Oktober erwartet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:25 Uhr
4 min.
„Viele hatten Angst vor der Oberschule“: So will Sachsen junge Lehrer fürs Erzgebirge gewinnen
Eine Lehrerin an der digitalen Tafel im Unterricht: Kann es gelingen, mit einer neuen Form des Praktikums mehr Studierende für den ländlichen Raum zu begeistern?
Ein Modellprojekt zeigte Lehramtsstudenten in Ostsachsen die Arbeit jenseits der Großstädte – ein Erfolgsrezept? Das neuartige Praktikum startet nun in weiteren Landkreisen.
Oliver Hach
24.09.2025
2 min.
Eifersucht als Motiv? 30-Jähriger stirbt nach Messerangriff
Dem Tatverdächtigen wird Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen. (Symbolbild)
In Weißwasser ermittelt die Polizei nach einem tödlichen Streit wegen Mordes. Was bisher zu Motiv und Verdächtigem bekannt ist.
14.10.2025
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
15:21 Uhr
3 min.
Streit um Rundfunkbeitrag geht in weitere Runde
Der Streit um den Rundfunkbeitrag geht weiter.
Kann man die Zahlung des Rundfunkbeitrags verweigern, wenn einem das Programm nicht vielfältig genug erscheint? Das Bundesverwaltungsgericht hat ein grundsätzliches Urteil dazu gefällt.
13.10.2025
5 min.
Hafenchef: Habe Block beschuldigte Firma nicht empfohlen
Hafenchef Meier sagte im Prozess zu Kontakten aus, die er vermittelte.
Welche Kontakte vermittelte der Hamburger Hafenchef der Familie Block? Was war mit "Dänemark-Projekt" gemeint? Als Zeuge sagt Meier dazu vor dem Landgericht aus - und möchte einiges klarstellen.
14.10.2025
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
Mehr Artikel