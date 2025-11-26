Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Chronischer Stress erhöht das Risiko für Rückenschmerzen deutlich. (Symbolbild)
Chronischer Stress erhöht das Risiko für Rückenschmerzen deutlich. (Symbolbild) Bild: Jonas Walzberg/dpa
Panorama
Mehr als jeder Zweite empfindet Leben stressiger als früher
Arbeit, Uni, Kinderbetreuung, Geldsorgen - Stress kann viele Ursachen haben. Viele Menschen haben das Gefühl, dass die persönliche Belastung gestiegen ist. Es gibt aber auch eine andere Auffassung.

Berlin.

Rund drei von fünf Erwachsenen in Deutschland empfinden das Leben heute stressiger als noch vor 15 oder 20 Jahren. Das geht aus einer repräsentativen Befragung der Techniker Krankenkasse hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Ergebnisse des sogenannten Stressreports werden heute in Berlin vorgestellt.

Demnach teilen 57 Prozent der Befragten die Auffassung, dass die Belastung gestiegen ist. 40 Prozent gaben an, dass heute nur mehr über Stress gesprochen werde. 63 Prozent der Personen zwischen 40 und 59 Jahren finden das Leben heute stressiger, bei Personen zwischen 18 und 39 Jahren sind es 53 Prozent.

Für den Report hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Techniker Krankenkasse 1.407 Menschen in Deutschland ab 18 Jahren zu ihren Erfahrungen mit Stress befragt. Die Befragung fand im Mai 2025 statt. (dpa)

