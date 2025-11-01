Mehrere Menschen im Zug in England niedergestochen

Am Abend kommt es in einem Zug in England zu einem folgenschweren Vorfall. Nach ersten Angaben gibt es mehrere Verletzte - und auch der britische Premierminister äußert sich.

Huntingdon. In einem Zug nahe der englischen Stadt Huntingdon sind mehrere Menschen niedergestochen worden. Das teilte die British Transport Police in einem X-Beitrag mit. Zwei Personen wurden demnach festgenommen.

Mehrere Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht, wie der Sender Sky unter Berufung auf die örtliche Polizei berichtet. Die Beamten seien alarmiert worden, weil mehrere Menschen in einem Zug angegriffen worden seien. Der Zug sei in Huntingdon angehalten worden, teilte die Polizei laut Sky mit. Womit die Menschen niedergestochen wurden, ist bislang nicht bekannt. Auch zur Schwere der Verletzungen gibt es noch keine Angaben.

Der britische Premierminister Keir Starmer sprach von einem "schrecklichen" und "zutiefst beunruhigenden" Vorfall. "Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen, und mein Dank gilt den Rettungskräften für ihren Einsatz", teilte der Politiker auf X mit. Alle Menschen in der Umgebung sollten den Anweisungen der Polizei Folge leisten.

Der Bahnhof Huntingdon ist nach Angaben des Streckenbetreibers National Rail derzeit gesperrt. Die Stadt liegt in der Grafschaft Cambridgeshire rund hundert Kilometer nördlich von London. (dpa)