Mehrere Tote nach Krankenhausbrand bei Rom

In einem Krankenhaus nahe Rom hat es gebrannt. 200 Menschen wurden evakuiert. Die Brandursache ist noch unklar.

Tivoli.

Bei einem Brand in einem Krankenhaus in der Nähe von Rom sind am späten Freitagabend mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer sei in dem Krankenhaus San Giovanni Evangelista in Tivoli gegen 23.00 Uhr ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Bei den Löscharbeiten wurde zudem eine vierte Leiche gefunden, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Es sei noch unklar, ob die Person bereits vor dem Brand gestorben war. Die Einsatzkräfte konnten den Brand bereits in der Nacht löschen.