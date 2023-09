Mehrere Verletzte bei Messerangriff an spanischer Schule

Mindestens fünf Menschen soll ein Schüler in Spanien angegriffen und verletzt haben. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Madrid.

Bei einer Messerattacke an einer Schule in Spanien sind mindestens fünf Menschen verletzt worden. Ein Schüler der Sekundarstufe habe nach den bisher vorliegenden Informationen am Donnerstag in Jerez de la Frontera im Südwesten des Landes drei Lehrer und zwei Mitschüler attackiert und verletzt, teilte ein Polizeisprecher vor Journalisten mit. Ein 14-Jähriger sei als mutmaßlicher Täter festgenommen worden. Bei ihm seien zwei Messer gefunden worden, mit denen er wohl die Attacke durchgeführt habe.