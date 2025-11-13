Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine von AC/DC's berühmtesten Rockhymnen erfüllte die Innenstadt.
Eine von AC/DC's berühmtesten Rockhymnen erfüllte die Innenstadt. Bild: Joel Carrett/AAP/dpa
Ganz junge Teilnehmer waren ebenso dabei wie ein 98-Jähriger, der seit 84 Jahren Dudelsack spielt.
Ganz junge Teilnehmer waren ebenso dabei wie ein 98-Jähriger, der seit 84 Jahren Dudelsack spielt. Bild: Joel Carrett/AAP/dpa
Ein Meer aus Karos und Hunderte Dudelsäcke: Melbourne war im Rekordfieber.
Ein Meer aus Karos und Hunderte Dudelsäcke: Melbourne war im Rekordfieber. Bild: Joel Carrett/AAP/dpa
Eine von AC/DC's berühmtesten Rockhymnen erfüllte die Innenstadt.
Eine von AC/DC's berühmtesten Rockhymnen erfüllte die Innenstadt. Bild: Joel Carrett/AAP/dpa
Ganz junge Teilnehmer waren ebenso dabei wie ein 98-Jähriger, der seit 84 Jahren Dudelsack spielt.
Ganz junge Teilnehmer waren ebenso dabei wie ein 98-Jähriger, der seit 84 Jahren Dudelsack spielt. Bild: Joel Carrett/AAP/dpa
Ein Meer aus Karos und Hunderte Dudelsäcke: Melbourne war im Rekordfieber.
Ein Meer aus Karos und Hunderte Dudelsäcke: Melbourne war im Rekordfieber. Bild: Joel Carrett/AAP/dpa
Panorama
Melbourne: 374 Dudelsackspieler knacken mit AC/DC Weltrekord
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Melbourne im Dudelsack-Fieber: 374 Spieler haben in Australien den Weltrekord mit einem AC/DC-Klassiker gebrochen. Der älteste Mann an der "Bagpipe" war 98.

Melbourne.

Ein Meer aus Karos und glänzenden Pfeifeninstrumenten: Im australischen Melbourne haben 374 Dudelsackspieler gemeinsam einen neuen Weltrekord aufgestellt. Tausende Zuschauer waren dabei, als die obligatorischen Schottenröcke im Wind wehten und die ikonischen Töne von AC/DC's Rockhymne "It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock ‘n’ Roll)" die Innenstadt erfüllten. 

"Wahrhaft spektakulär"

Das "Australian Book of Records" bestätigte am Morgen, dass die Teilnehmer am Mittwoch einen neuen Weltrekord aufgestellt haben. "Herzlichen Glückwunsch an alle Dudelsackspieler, die den Tausenden von Zuschauern eines der großartigsten Schauspiele und Klangerlebnisse geboten haben, die ein Weltrekord in Australien je hervorgebracht hat – es war wahrhaft spektakulär", hieß es auf der Webseite. Im Guinness-Buch der Rekorde war der neue Rekord zunächst noch nicht verzeichnet.

Der bisherige Rekord lag bei 333 Spielern und war 2012 in Sofia, Bulgarien, aufgestellt worden. Der neue Weltrekord wurde fast 50 Jahre nach den Dreharbeiten zum legendären Musikvideo der australischen Hardrock-Band AC/DC zu demselben Song aus dem Jahr 1976 aufgestellt. Das Video wurde damals ebenfalls in Melbournes Innenstadt gedreht und zeigte Sänger Bon Scott gemeinsam mit Dudelsackspielern der Rats of Tobruk Pipe Band.

Ein Meer aus Karos und Hunderte Dudelsäcke: Melbourne war im Rekordfieber.
Ein Meer aus Karos und Hunderte Dudelsäcke: Melbourne war im Rekordfieber. Bild: Joel Carrett/AAP/dpa
Ein Meer aus Karos und Hunderte Dudelsäcke: Melbourne war im Rekordfieber.
Ein Meer aus Karos und Hunderte Dudelsäcke: Melbourne war im Rekordfieber. Bild: Joel Carrett/AAP/dpa

Ältester Teilnehmer war 98

Von jungen Spielern bis zu Veteranen, deren Instrumente jahrzehntelang gepflegt wurden, war bei dem Rekordversuch alles vertreten. Unter ihnen war der 98-jährige Bruce Hocking, der damit nicht nur ältester Teilnehmer des Ensembles war, sondern auch eine lebende Legende unter den Dudelsackspielern ist. Hocking spielt laut "Australian Book of Records" seit seinem 14. Lebensjahr Dudelsack und kann auf 84 Jahre Spielpraxis zurückblicken. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:46 Uhr
6 min.
Künftig auch Billigwaren bei Import in EU zollpflichtig
Bislang können Waren unter 150 Euro zollfrei in die EU importiert werden.
Auf Temu, Shein und auch Amazon und Co sind oftmals sehr günstige Produkte zu bestellen und kommen bislang oft zollfrei in die EU. Damit soll schneller als gedacht Schluss sein.
von Katharina Redanz und Christian Rothenberg, dpa
07.11.2025
2 min.
Rekord für Reinhard Mey dank Haftbefehl-Doku
Reinhard Meys Song kam 1970 heraus. (Archivbild)
Die Netflix-Doku "Babo" katapultiert nicht nur Haftbefehl, sondern auch einen Song von Reinhard Mey in die Charts - und schreibt damit deutsche Musikgeschichte.
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
06.11.2025
2 min.
Powerbank explodiert: Mann gerät in Airport-Lounge in Brand
Immer mehr Fluglinien überprüfen ihre Richtlinien für den Transport von Lithium-Batterien. (Symbolbild)
Schreie, Rauch, Flammen: In der Business Lounge von Qantas gerät ein Mann in Brand, als eine Powerbank in seiner Tasche explodiert. Lithium-Akkus gelten zunehmend als Gefahr im Luftverkehr.
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
Mehr Artikel