Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Meryl Streep und Robert Redford haben gemeinsam "Jenseits von Afrika" gedreht. (Archivbild)
Meryl Streep und Robert Redford haben gemeinsam "Jenseits von Afrika" gedreht. (Archivbild) Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Meryl Streep und Robert Redford haben gemeinsam "Jenseits von Afrika" gedreht. (Archivbild)
Meryl Streep und Robert Redford haben gemeinsam "Jenseits von Afrika" gedreht. (Archivbild) Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Panorama
Meryl Streep würdigt Redford: "Ruhe in Frieden"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In "Jenseits von Afrika" wurden sie zum ikonischen Film-Liebespaar. Nun hat sich Meryl Streep von ihrem gestorbenen Schauspielkollegen Robert Redford verabschiedet.

Berlin.

Hollywood-Schauspielerin Meryl Streep hat ihren gestorbenen Kollegen Robert Redford gewürdigt. "Einer der Löwen ist von uns gegangen", zitierte ihr Management die 76-Jährige in einer Mitteilung an die dpa. "Ruhe in Frieden, mein lieber Freund." Redford ist im Alter von 89 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Utah gestorben, wie seine Sprecherin bekanntgegeben hatte.

Streep und Redford haben gemeinsam im Film "Jenseits von Afrika" (1985) gespielt. Die beiden verkörpern darin ein ikonisches Liebespaar, das in die Kinogeschichte eingegangen ist. Streep spielt in dem Historiendrama von Sydney Pollack eine Kaffeeplantagenbesitzerin, die sich in einen Großwildjäger (Redford) verliebt. 

Auch andere Prominente reagierten auf die Nachricht von Redfords Tod. "In den 70er und 80er Jahren war er Teil eines neuen und aufregenden Hollywoods", schrieb der Schriftsteller Stephen King auf der Plattform X. "Kaum zu glauben, dass er 89 war."

Schauspielerin Rosie O'Donnell schrieb auf Instagram: "Oh Hubbell - wir werden nie mehr dieselben sein - gute Nacht Bob - was für ein Vermächtnis." Sie bezog sich damit auf den Liebesfilm "So wie wir waren", in dem Redford an der Seite von Barbra Streisand zu sehen ist - seine Figur im Film heißt Hubbell Gardiner. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
2 min.
Barbra Streisand über Dreh mit Robert Redford: "Pure Freude"
Robert Redford und Barbra Streisand beim Dreh des Kinoklassikers "So wie wir waren".
Mit dem Klassiker "So wie wir waren" brachen Barbra Streisand und Robert Redford in den 70er-Jahren Millionen Herzen. Nach dem Tod von Redford blickt Hollywood-Ikone Streisand zurück auf den Dreh.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
08:58 Uhr
2 min.
Zahl der Hochschulabschlüsse steigt leicht
Jeder zehnte Abschluss entfiel auf das Lehramt. (Archivbild)
Mehr Bachelor, Master und Promotionen: Immer mehr Studierende schließen ihr Studium erfolgreich ab. Besonders Wirtschaft, Recht und Sozialwissenschaften stehen weiterhin hoch im Kurs.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
08:55 Uhr
2 min.
Simeone reagiert auf Rote Karte: "Können auch wütend werden"
Gilt als emotional: Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid.
Kurz nach dem entscheidenden Treffer für Liverpool sieht Diego Simeone die Rote Karte. Ein Fan hatte den Trainer von Atlético Madrid provoziert.
16.09.2025
4 min.
"Trauriger Verlust": Kino-Ikone Robert Redford gestorben
Robert Redford war Schauspieler, Regisseur und ein engagierter Umweltschützer. (Archivbild)
Mit Filmen wie "Zwei Banditen", "Der große Gatsby" und "Jenseits von Afrika" wurde Robert Redford zur Schauspiel-Legende. Jetzt ist er im Alter von 89 Jahren gestorben - und die Filmwelt trauert.
Mehr Artikel