Panorama 23.05.2025

Messerangriff in Hamburg: Was wir wissen - und was nicht

0:00 Anhören

Am Hamburger Hauptbahnhof werden am frühen Abend mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Die Polizei nimmt eine Frau fest. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Hamburg. Bei einem Messerangriff auf dem Hamburger Hauptbahnhof sind mehrere Menschen verletzt worden. Was wir bis jetzt wissen - und was nicht. Was wir wissen Verdächtige: Eine tatverdächtige Frau im Alter von 39 Jahren ist festgenommen worden, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um eine Einzeltäterin handelte. Sie sei eine Deutsche, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Tatort: Die tatverdächtige Frau soll auf dem Bahnsteig 13/14 wahllos um sich gestochen haben. Wie ein dpa-Reporter beobachtete, steht dort derzeit ein Zug mit Passagieren.

Verletzte: Mehrere Menschen sind schwer verletzt worden.

Polizeieinsatz: Die Polizei ist mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Am Abend fuhr ein Bus mit der Anzeige "Sonderlinie 2 Evakuierung" oberhalb des Gleises zum Durchgang zum Gleis.

Messerverbot: Seit dem 1. Oktober 2023 besteht ein Waffenverbot rund um den Hamburger Hauptbahnhof. Mitte Dezember 2024 hatte der Senat außerdem ein Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr erlassen. Was wir nicht wissen Verletzte: Eine valide Zahl der Opfer lag laut Polizei zunächst nicht vor. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass es mehrere lebensbedrohlich Verletzte geben soll. Über die Zahl lagen unterschiedliche Angaben vor. Ein Feuerwehrsprecher hatte der Deutschen Presse-Agentur eine Zahl von sechs lebensbedrohlich Verletzten genannt, ein anderer Feuerwehrsprecher vor Ort sagte dem NDR, es seien drei Menschen lebensbedrohlich verletzt worden.

Motiv und Hintergründe: Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Es werde geprüft, ob sich die Verdächtige in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, sagte ein Polizeisprecher. (dpa)