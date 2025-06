Metallteil fällt bei Bruce Springsteen Konzert von der Decke

Eigentlich wollten die Fans nur ausgelassen feiern. Dann fällt plötzlich ein Gegenstand auf mehrere Menschen herunter.

Gelsenkirchen. Ein mehrere Kilogramm schweres Metallteil ist bei einem Konzert von Bruce Springsteen in Gelsenkirchen von der Decke gefallen und hat drei Fans leicht verletzt. Das über einen Meter lange Teil löste sich ersten Erkenntnissen zufolge aus einer Ecke des Videowürfels, wie die Polizei mitteilte.

Trotz des Zwischenfalls sei das Konzert weitergegangen, sagte ein Polizeisprecher. Der Bereich unter dem Würfel sei abgesperrt worden.

Sanitäter brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Betroffen waren eine 22 Jahre alte Frau aus Koblenz, eine 50-jährige Frau aus Erlangen und ein 48-Jähriger aus Warendorf. Sie hätten das Krankenhaus noch in der Nacht wieder verlassen können, so der Sprecher.

Die Polizei ermittelt, warum das Metallteil aus dem Videowürfel herausfiel. Ebenfalls werde untersucht, ob sich weitere Teile lösen könnten, hieß es. Bislang geht die Polizei von einem Unglücksfall aus.

Am Freitagabend waren Tausende Fans zum Konzert von Bruce Springsteen in die Veltins Arena gekommen. Es war der dritte und letzte Auftritt in Deutschland des Musikers seiner Europatournee. Zuvor war er bereits in Berlin und Frankfurt aufgetreten. (dpa)