Mette-Marit ist krank und sagt Reise zum Thronjubiläum ab

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit kann nicht wie geplant zum anstehenden Thronjubiläum in Schweden reisen. Sie ist krankgeschrieben - für mindestens zwei Wochen.

Oslo. Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (50) ist krankgeschrieben - und wird daher nicht an der Feier zum 50. Thronjubiläum des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf (77) am Wochenende teilnehmen. Das teilte das norwegische Königshaus am Donnerstag mit.

Die Krankschreibung gelte zunächst für zwei Wochen, könne aber verlängert werden. Deshalb werde Mette-Marit auch nicht an einer Reise nach Westnorwegen mit ihrem Ehemann, Kronprinz Haakon (50), teilnehmen. Diese ist für Ende September geplant.

Mette-Marit sagte in den vergangenen Jahren mehrfach Termine aus gesundheitlichen Gründen ab. Die norwegische Prinzessin leidet unter Lungenfibrose - einer chronischen Lungenkrankheit, die unter anderem zu Atemnot führen kann. Der Palast verweist in seiner aktuellen Mitteilung darauf, dass die Erkrankung Mette-Marit manchmal an der Ausübung ihrer offiziellen Pflichten hindern könne. (dpa)