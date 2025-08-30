Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Reality-Stars Leyla und Mike Heiter (r) gaben sich das Ja-Wort. (Archivbild)
Die Reality-Stars Leyla und Mike Heiter (r) gaben sich das Ja-Wort. (Archivbild) Bild: Christoph Reichwein/dpa
Panorama
Mike und Leyla Heiter sagen "Ja" an der Amalfiküste
Der Antrag fand im "Promi Big Brother"-Container statt, die standesamtliche Trauung im idyllischen Heidelberg – nun feierten die Reality-Stars an der Amalfiküste ihr Märchenfinale.

Amalfiküste.

Zwischen einem Meer aus Blumen haben die Reality-TV-Promis Mike Heiter (33) und Leyla Heiter (29) ihre Liebe an der italienischen Amalfiküste besiegelt. "Ich werde dich achten, schützen und in jedem Augenblick unseres Lebens ehren und schätzen", versprach der sichtlich gerührte Mike seiner Partnerin. 

Die Trauung und die anschließende Feier wurden in einem sechsstündigen Livestream auf "Bild.de" übertragen. Begleitet wurden die Vorbereitungen zudem von einer vierteiligen Doku-Soap: "Die Heiters: Jetzt wird geheiratet!".

Leyla: Tag begann mit einem Kater und mit einem Lächeln

Perfektes Wetter blieb dem Paar verwehrt. Immer wieder zogen Regenschauer über die malerische Küste hinweg. Doch die beiden Reality-Stars ließen sich die Laune nicht verderben – und tanzten kurzerhand lachend im Regen. Bereits im Juli hatte das Paar standesamtlich in Heidelberg in Baden-Württemberg geheiratet.

Am Freitag vor der Hochzeit dokumentierte die Braut ihre Pre-Wedding-Vorbereitungen auf Instagram für die 2,3 Millionen Follower. Leyla erzählte zu Beginn der Zeremonie am Samstag: "Der Tag begann mit einem Kater und mit einem Lächeln." Umgeben von Freunden und Familie sagte die 29-Jährige vor der Kulisse des Tyrrhenischen Meeres: "Wir hatten so viele Höhen und Tiefen und wir haben alles gemeistert." Humorvoll fügte sie hinzu: "Ich verspreche dir, immer dein Lieblingsessen zu machen und immer genug Mayo im Haus zu haben." 

Schweres Kleid, leichte Gefühle

Mike Heiter und Leyla, die mit früherem Namen Lahouar hieß, lernten sich im RTL-Dschungelcamp in Australien kennen und verlobten sich im "Promi Big Brother"-Container von Sat.1. Mike stammt aus Essen, Leyla aus Frankfurt. Beide traten bereits in Formaten wie "Das Sommerhaus der Stars", "Love Island" oder "Der Bachelor" auf.

Nach dem Ja-Wort sagte Mike, er sei erleichtert. Leyla hingegen klagte über ihr Brautkleid: Das opulente Stück wog nach "Bild"-Angaben rund 20 Kilogramm. Dennoch schwärmte sie: "Das ist so verrückt, das ist einfach alles perfekt." Für die Party am Abend wechselte die Braut in ein zweites Kleid – ein rosa Korsett mit einer riesigen pinkfarbenen Blütenschleppe. Mit dabei waren auch andere Reality-TV-Kollegen, etwa Georgina Fleur. (dpa)

