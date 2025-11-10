Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Montag startet oftmals bewölkt oder neblig trüb - aber vielerorts ist in den nächsten Tagen Besserung in Sicht.
Der Montag startet oftmals bewölkt oder neblig trüb - aber vielerorts ist in den nächsten Tagen Besserung in Sicht.
Milde Wetterlage in Sicht - Bis zu 20 Grad am Donnerstag
Frühlingshafte Temperaturen im November: Am Donnerstag erreichen die milden Werte ihren Höhepunkt. Doch wie sind die Aussichten für den Karnevalsstart am Dienstag?

Offenbach.

In den kommenden Tagen wird in Deutschland milderes Wetter erwartet. Im Rheinland, im Oberrheingraben sowie am Alpenrand sind am Donnerstag sogar bis zu 20 Grad möglich. "Weil sich nördlich und westlich von Deutschland in den kommenden Tagen wiederholt Tiefdruckgebiete tummeln, werden auf der Vorderseite davon mit einer südwestlichen Strömung nochmals sehr milde Luftmassen zu uns verfrachtet", sagt Meteorologe Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. "Die Fracht ist ab der Wochenmitte vorübergehend sogar für Temperaturen nahe 20 Grad gut."

Karneval mit Tief Odin

Zum Karnevalsauftakt an diesem Dienstag bestimmt allerdings noch Tief Odin das Wetter. Dieses Tief bringe zwar schon etwas mildere Luft aber auch etwas Regen - vor allem über dem Norden, der Mitte und dem Osten. "Am Donnerstag erfolgt der Höhepunkt der "Wärmewelle" mit Temperaturen bis nahe 20 Grad", sagt Trippler. "Dennoch ist in den Nächten im südlichen Bayern bei längerem Aufklaren lokaler Frost nicht ausgeschlossen."

Die Prognosen im Einzelnen

Am Dienstag zeigt sich der Himmel in der Nordosthälfte meist stark bewölkt oder bedeckt mit nur zögerlich abziehendem leichtem Regen. Ansonsten ist es laut DWD wechselnd bewölkt, vom Oberrhein bis zum Alpenrand bleibt es sogar länger sonnig und meistens trocken. Die Temperaturen erreichen zwischen 8 und 17 Grad.

Am Mittwoch können in Nordfriesland ein paar Regentropfen fallen. Sonst gibt es nach Auflösung von Nebel und Hochnebel viel Sonnenschein und einige Schleierwolken. Nur in einigen Niederungen im Süden und in der Mitte kann es ganztags bedeckt oder neblig-trüb bleiben. Die Höchstwerte in den Nebelgebieten erreichen um die 8 Grad, sonst 10 bis 18 Grad. Am mildesten wird es den Prognosen zufolge am Nordrand der westlichen Mittelgebirge. 

Am Donnerstag ist es im Süden heiter, am Alpenrand sonnig und in der Mitte gebietsweise bewölkt. Im Norden gibt es teils dichtere Bewölkung, an der Nordsee kann etwas Regen fallen. Die Temperaturen erreichen zwischen 9 Grad in Niederbayern und bis zu 20 Grad im Oberrheingraben und am Alpenrand. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
