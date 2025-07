Miley Cyrus: Auf Tour fehlt mir die Stabilität im Leben

Plant Miley Cyrus eine Tour für ihr neues Album? Die Sängerin hat darauf eine klare Antwort - und verweist als Erklärung auch auf Negativbeispiele.

Los Angeles. Popstar Miley Cyrus verzichtet eigenen Worten zufolge für ihr "mentales Wohlbefinden" darauf, mit ihrem neuen Album "Something Beautiful" auf Tour zu gehen. "Ich habe die körperlichen Voraussetzungen und die Möglichkeit, auf Tournee zu gehen. Ich wünschte, ich hätte das Verlangen dazu, aber ich habe es nicht", sagte die 32-Jährige in der Sendung "Good Morning America".

Auf Tour sei es sehr schwierig, "seine Nüchternheit aufrechtzuerhalten, was eine wirklich wichtige Säule der Stabilität in meinem Leben ist", erklärte der frühere Disney-Star. Cyrus verwies auf "Künstler wie Prince, die heute nicht mehr hier sind, die einen so intensiven Lebensstil auf der Straße gelebt haben". Prince war 2016 an einer Überdosis Schmerzmittel gestorben.

Mit Blick auf ihre Konzerte führte Cyrus aus: "Du hast so viele Tausende von Menschen, die dir zujubeln, so viel Dopamin - du fühlst eine Menge Liebe - und dann stürzt du am Ende der Show total ab." Man beginne zu denken, dass eine einzelne Person, die einen liebe, "nicht reicht", erklärte die "Flowers"-Sängerin. "Es müssen 10.000 sein, es müssen 80.000 sein." Die Grammy-Gewinnerin hat Ende Mai mit "Something Beautiful" ihr neuntes Studioalbum veröffentlicht. (dpa)