Miley Cyrus kündigt Original-Song für "Avatar: Fire And Ash" an. (Archivbild)
Miley Cyrus kündigt Original-Song für "Avatar: Fire And Ash" an. (Archivbild) Bild: Evan Agostini/Invision/dpa
Panorama
Miley Cyrus schreibt "Avatar"-Song: "persönlich betroffen"
Miley Cyrus steuert für den Film "Avatar: Fire and Ash" von Starregisseur James Cameron einen eigenen Song bei. Von der Thematik um Feuer und Wiederaufbau aus der Asche sei sie persönlich betroffen.

Los Angeles.

Für den dritten Teil der erfolgreichen "Avatar"-Filmreihe hat Popstar Miley Cyrus (32, "Flowers") einen Original-Song geschrieben. Die Mitarbeit an "Avatar: Fire and Ash" ("Avatar: Feuer und Asche") habe für sie "tiefe Bedeutung", teilte die Sängerin auf Instagram mit. Sie sei persönlich von Feuer und dem Wiederaufbau aus der Asche betroffen gewesen. Sie dankte Regisseur James Cameron für die Gelegenheit, diese Erfahrung in "musikalische Medizin" zu verwandeln. Die Filmthematik um Einheit, Heilung und Liebe habe sie tief berührt. 

Haus in Feuer verloren

Bei verheerenden Waldbränden in Südkalifornien hatten Cyrus und ihr damaliger Lebenspartner Liam Hemsworth im November 2018 ihr Haus in den Flammen verloren. Damals brannten unter anderem auch die Häuser von Moderator Thomas Gottschalk und Schauspieler Gerard Butler ab.

Cyrus und die "Avatar"-Macher posteten einen kurzen Clip von dem Song "Dream As One" in den sozialen Medien. Das Lied habe sie gemeinsam mit den Hit-Produzenten Mark Ronson und Andrew Wyatt geschrieben, teilte Cyrus mit. Die Single soll Mitte November erscheinen. Die Grammy-Gewinnerin hatte im vergangenen Mai mit "Something Beautiful" ihr neuntes Studioalbum veröffentlicht.

"Avatar: Fire and Ash" führt das Volk der Na'vi zurück auf den erdähnlichen Mond Pandora. Stars wie Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver und Kate Winslet sind dabei. Der teilweise computeranimierten Action-Film soll am 17. Dezember in den deutschen Kinos starten. 

Der erste "Avatar"-Film ("Aufbruch nach Pandora") war 2009 erschienen, gefolgt von "Avatar: The Way of Water" im Jahr 2022. Für 2029 ist eine weitere Fortsetzung geplant. (dpa)

