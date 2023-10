Millie Bobby Brown dankt ihrem Verlobten

Millie Bobby Brown wurde mit dem Streaminghit "Stranger Things" schon mit zwölf Jahren weltbekannt. Jetzt hat sie anscheinend einen Partner gefunden, der zu ihr passt.

New York. "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown (19) singt ein Loblied auf ihren Verlobten, den Rockstar-Sohn Jake Bongiovi (21). "Ich habe mich in mich selbst verliebt, seit ich mit ihm zusammen bin", erzählte die britische Schauspielerin dem Magazin "Glamour". Früher habe sie sich wohl davor gefürchtet, in einer Beziehung "eine starke Frau" zu sein, erklärte Brown - "als ich Jake kennenlernte, merkte ich einfach, dass ich laut sein kann. Ihm gefiel das, und er ermutigte mich darin."

Der Sohn von Rockstar John Bon Jovi habe ihr einmal aufgezählt, was er alles an ihr liebe, darunter viele Dinge, die sie damals noch an sich gehasst habe, schilderte Brown, die 2016 als Zwölfjährige durch den Netflix-Hit "Stranger Things" zum Star wurde und schon früh Hass in den Sozialen Medien erfuhr.

An Bongiovis Seite habe sie wachsen können und zu sich selbst gefunden. "Ich dachte: Wow, ich liebe diesen Menschen wirklich, weil er mir erlaubt, mich selbst zu lieben." Brown und Bongiovi haben im vergangenen April ihre Verlobung bekanntgegeben. (dpa)