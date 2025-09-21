Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gastgeber Giovanni Zarrella (rechts) und Entertainer Howard Carpendale und sein Sohn Wayne (links) standen gemeinsam auf der Bühne. (Archivbild)
Gastgeber Giovanni Zarrella (rechts) und Entertainer Howard Carpendale und sein Sohn Wayne (links) standen gemeinsam auf der Bühne. (Archivbild) Bild: Bernd Thissen/dpa
Panorama
Millionen gucken Zarrellas Carpendale-Show
"Hello Again", "Ti Amo": Howard Carpendale steht seit fast 60 Jahren auf der Bühne und wird bald 80. Nun widmete Giovanni Zarrella dem Schlager-Titanen eine Show. Wie viele schauten zu?

Dortmund.

"Die Giovanni Zarrella Show – Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale" hat im Schnitt 2,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher gelockt. Die dreistündige ZDF-Show wurde am Samstag ab 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Die Einschaltquote lag bei guten 16,3 Prozent - trotz der vergleichsweise niedrigen Reichweite von unter drei Millionen, die darauf hindeutet, dass bei warmem Wetter viele wohl lieber draußen waren als zu Hause vor dem Fernseher.

Zarrella widmete dem Schlagerstar, der im Januar 80 wird, eine Sondersendung seiner Musikshow. Die Aufzeichnung war schon im August in Dortmund. 

Howie zu Tränen gerührt

In der Westfalenhalle traten Wegbegleiter und Freunde an, um dem Altmeister des Schlagers die Ehre zu erweisen. Sasha sang seinen Lieblingssong von Howard Carpendale und es gab ein Wiedersehen mit Wencke Myhre und Jürgen Drews, der für diesen Abend noch einmal auf die Bühne zurückkehrte. 

Ebenfalls mit von der Partie: Beatrice Egli, Alexander Klaws, Kerstin Ott, Ben Zucker, Paul Young, Ireen Sheer, Thomas Hermanns und Atze Schröder. Carpendale: "In dieser Show war alles drin, was zu guter Unterhaltung gehört."

Sohn Wayne Carpendale (48), der kürzlich eine Dokumentation über seinen Vater gedreht hatte, rührte seinen Dad zu Tränen. Als Szenen aus der Doku in der Show gezeigt werden, sagte Carpendale (79), die Leute wüssten gar nicht, was sein Sohn alles für ihn getan habe. (dpa)

