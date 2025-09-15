Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Prozess dreht sich darum, dass Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren zur Prostitution gezwungen worden sein sollen. (Symbolbild)
Der Prozess dreht sich darum, dass Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren zur Prostitution gezwungen worden sein sollen. (Symbolbild) Bild: Rachel Sommer/dpa
Der Prozess dreht sich darum, dass Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren zur Prostitution gezwungen worden sein sollen. (Symbolbild)
Der Prozess dreht sich darum, dass Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren zur Prostitution gezwungen worden sein sollen. (Symbolbild) Bild: Rachel Sommer/dpa
Panorama
Minderjährige zur Prostitution gezwungen? Prozess bei Paris
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie sollen Mädchen zwischen 13 und 15 Jahren zur Prostitution gezwungen haben - und waren dabei teils selbst noch minderjährig. Sieben Angeklagte sitzen nun in Frankreich vor Gericht.

Pontoise.

Weil sie mehrere Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren zur Prostitution gezwungen haben sollen, sitzen sieben Beschuldigte in Frankreich auf der Anklagebank. Ihnen wird in dem heute eröffneten Prozess vor dem Jugendgericht in Pontoise bei Paris schwere Zuhälterei vorgeworfen. Drei Männer und eine Frau sollen zum Tatzeitpunkt selbst noch minderjährig gewesen sein, drei Angeklagte waren bereits erwachsen, hieß es von der Staatsanwaltschaft. 

Das Verfahren dreht sich um Taten zwischen Oktober 2020 und Mai 2022 und insgesamt vier minderjährige Opfer. Dem Sender France Info zufolge sollen einige der Mädchen im Heim gelebt haben. Eines von ihnen sei binnen eines Monats zu etwa 40 sexuellen Handlungen gezwungen worden. Zu dem Missbrauch soll es dem Sender zufolge in Hotels und in Autos gekommen sein.

Laut einer der Opferanwältinnen, Marion Ménage, haben die Taten teils tiefe Spuren bei den Mädchen hinterlassen. Dem Sender France Info sagte sie, eines der Opfer weigere sich, mit einem Psychologen zu sprechen, weil sie absolut nicht über das, was geschehen ist, reden wolle. "Eine ist in der Lage, zu sagen: "Ich bin innerlich tot, sie haben mich getötet."" Der Prozess soll bis zum 26. September dauern. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
10.09.2025
1 min.
Zwei Verletzte bei Messerangriff an französischer Oberschule
Mit einem Messer hat ein Angreifer eine Lehrkraft und einen Schüler verletzt. (Symbolbild)
Mit einem Messer greift ein Mensch an einer Schule in Südfrankreich eine Lehrkraft und einen Schüler an. Der Täter wird festgenommen. Was ist über den Vorfall bekannt?
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
28.08.2025
3 min.
Kinder im Netz zum Kauf angeboten – BKA schlägt Alarm
Mädchen und Jungen unter 18 sind besonders häufig die Opfer bei den Ermittlungen wegen kommerzieller sexueller Ausbeutung. (Symbolbild)
Die Zahl der abgeschlossenen Ermittlungen zu Menschenhandel und Ausbeutung ist 2024 auf einen Höchststand gestiegen. Teils geht es um Prostitution. Welche Altersgruppe ist besonders betroffen?
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
Mehr Artikel