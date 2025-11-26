Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Unter den Toten war auch ein Feuerwehrmann.
Unter den Toten war auch ein Feuerwehrmann. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Einsatzkräfte sperrten das Gebiet weiträumig ab.
Einsatzkräfte sperrten das Gebiet weiträumig ab. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Das Feuer breitete sich an Bambusgerüsten und auch im Innenraum der Hochhäuser aus.
Das Feuer breitete sich an Bambusgerüsten und auch im Innenraum der Hochhäuser aus. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Unter den Toten war auch ein Feuerwehrmann.
Unter den Toten war auch ein Feuerwehrmann. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Einsatzkräfte sperrten das Gebiet weiträumig ab.
Einsatzkräfte sperrten das Gebiet weiträumig ab. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Das Feuer breitete sich an Bambusgerüsten und auch im Innenraum der Hochhäuser aus.
Das Feuer breitete sich an Bambusgerüsten und auch im Innenraum der Hochhäuser aus. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Panorama
Mindestens 13 Tote bei Großbrand in Hongkong
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dichte Rauchschwaden, brennende Gerüste: In einer Hochhaus-Wohnanlage in Hongkong forderte ein Feuer mehrere Opfer.

Hongkong.

Mindestens 13 Menschen sind bei einem Großbrand in einer Wohnanlage in Hongkong ums Leben gekommen. 15 weitere galten als verletzt, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Mittlerweile hatten die Behörden das Feuer, das am Nachmittag (Ortszeit) in der Wohnanlage Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po ausgebrochen war, in die höchste Alarmstufe 5 kategorisiert. Zur Brandursache machten die Behörden zunächst keine Angaben. 

Unter den Toten war den Angaben zufolge auch ein Feuerwehrmann. Wie die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion bestätigte, war der 37-Jährige bewusstlos am Einsatzort aufgefunden worden und kam zunächst in ein Krankenhaus, wo er später an den Folgen seiner Verletzungen starb.

Feuer erfasst mehrere Wohnhäuser

Berichten unter Berufung auf die Feuerwehr zufolge hatten die Flammen sieben Wohnblöcke der Anlage erfasst. Am Nachmittag gingen demnach mehrere Anrufe von Menschen ein, die in ihren Wohnungen festsaßen. Insgesamt umfasst das Gebiet acht Wohnhäuser mit je 32 Stockwerken und insgesamt knapp 2.000 Wohnungen. Die Gebäude waren demnach alle für Renovierungsarbeiten mit einem Baugerüst aus Bambus eingefasst.

Das Feuer breitete sich an Bambusgerüsten und auch im Innenraum der Hochhäuser aus.
Das Feuer breitete sich an Bambusgerüsten und auch im Innenraum der Hochhäuser aus. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Das Feuer breitete sich an Bambusgerüsten und auch im Innenraum der Hochhäuser aus.
Das Feuer breitete sich an Bambusgerüsten und auch im Innenraum der Hochhäuser aus. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa

Fotos und Videos vom Einsatzort zeigten große Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufstiegen. Auch war zu sehen, wie die Fassadengerüste über mehrere Stockwerke hinweg in Flammen standen und brennende Teile zu Boden stürzten. Zudem waren im Inneren einzelner Wohnungen Feuerherde zu erkennen.

Hunderte Einsatzkräfte vor Ort

Anwohner in der Nähe des Einsatzortes sollten Fenster und Türen geschlossen halten und die Gegend um die brennenden Gebäude meiden. Die Hongkonger Polizei richtete einen Telefonservice ein, damit die Öffentlichkeit sich über die Opfer informieren konnte.

Wie die Hongkonger "South China Morning Post" berichtete, waren mehr als 760 Feuerwehrleute und 400 Polizisten im Einsatz. Mehr als 700 Menschen suchten Unterschlupf in den von der Stadt eingerichteten Unterkünften. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:15 Uhr
1 min.
Mehrere Wohnungen in Hochhaus nach Brand unbewohnbar
Evakuierung am Abend: Nach einem Brand in einem Hochhaus müssen mehrere Anwohner ihr Zuhause verlassen. (Symbolbild)
Wegen eines Feuers mussten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Leipzig ihre Wohnungen verlassen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
16:09 Uhr
1 min.
Vortrag zur Wissenszirkulation im Montanwesen in Freiberg
Kolloquium im Wernerbau.
Die Leiterin des Universitätsarchivs, Dr. Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht über die Kontakte von Sachsen zu Spanien und Portugal.
Stephan Lorenz
05.11.2025
2 min.
Mindestens elf Tote bei Brand in Seniorenheim in Bosnien
Beim Brand in einem Altenheim in der bosnischen Stadt Tuzla kamen mindestens elf Menschen ums Leben.
Das Feuer brach aus bisher ungeklärter Ursache aus. Die Opfer waren besonders schwer erkrankte Patienten. Die Katastrophe wirft ein Schlaglicht auf Zustände, die seit Jahren kritisiert werden.
16:09 Uhr
2 min.
In Liverpool in Menge gerast - Fahrer bekennt sich schuldig
Lange plädierte der 53 Jahre alte Brite auf nicht schuldig - das hat sich nun geändert. (Archivbild)
Ein schwerwiegender Vorfall überschattete im Frühjahr die Meisterfeier des FC Liverpool. Vor Gericht gibt es nun eine Wendung.
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
Mehr Artikel