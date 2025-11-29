Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Zyklon hat Sri Lanka schwer verwüstet.
Ein Zyklon hat Sri Lanka schwer verwüstet. Bild: Eranga Jayawardena/AP/dpa
Der Sturm hatte in Teilen des Inselstaats heftige Regenfälle ausgelöst.
Der Sturm hatte in Teilen des Inselstaats heftige Regenfälle ausgelöst. Bild: Eranga Jayawardena/AP/dpa
In Teilen des Landes kam es zu Überschwemmungen.
In Teilen des Landes kam es zu Überschwemmungen. Bild: Eranga Jayawardena/AP/dpa
Panorama
Mindestens 130 Tote nach Zyklon auf Sri Lanka
Heftige Regenfälle, Überschwemmungen und Erdrutsche: Ein Zyklon hat in Sri Lanka schwere Schäden angerichtet. Mehr als 130 Menschen kamen ums Leben, viele werden noch vermisst.

Colombo.

Ein Zyklon hat Sri Lanka schwer verwüstet. Mindestens 130 Menschen sind durch Wirbelsturm "Ditwah" ums Leben gekommen, mehr als 170 Personen werden vermisst, wie das Katastrophenschutzzentrum am Samstag mitteilte. Der Sturm hatte in Teilen des Inselstaats heftige Regenfälle ausgelöst, die zu Überschwemmungen und Erdrutschen führten.

Rettungs- und Suchteams setzten ihre Suche nach Vermissten in den von Erdrutschen betroffenen Gebieten fort. Besonders betroffen waren die zentral gelegenen Bezirke Kandy und Badulla. Zahlreiche Zugstrecken, Straßen sowie Strom- und Telekommunikationsleitungen wurden beschädigt, was den Alltag vieler Menschen erheblich beeinträchtigt.

Auch der Luftverkehr bleibt nicht verschont: Flüge von und nach Sri Lanka mussten eingeschränkt werden, einige Maschinen wurden nach Indien umgeleitet.

Seit drei Tagen erlebt der Inselstaat anhaltenden Starkregen. Der Wirbelsturm zog am Samstagmorgen weiter in Richtung Südindien. (dpa)

