Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch fast 20 Stunden nach Ausbruch des Feuers kämpften die Einsatzkräfte noch gegen Flammen.
Auch fast 20 Stunden nach Ausbruch des Feuers kämpften die Einsatzkräfte noch gegen Flammen. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Die Flammen hatten sich über das Bambusgerüst rasant ausgebreitet.
Die Flammen hatten sich über das Bambusgerüst rasant ausgebreitet. Bild: Chen Duo/XinHua/dpa
Die dramatischen Aufnahmen des Großbrandes gingen um die Welt.
Die dramatischen Aufnahmen des Großbrandes gingen um die Welt. Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa
Hunderte Menschen musste in Notunterkünften Unterschlupf suchen.
Hunderte Menschen musste in Notunterkünften Unterschlupf suchen. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Bambus-Gerüste haben den Brand wohl beschleunigt.
Bambus-Gerüste haben den Brand wohl beschleunigt. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Auch fast 20 Stunden nach Ausbruch des Feuers kämpften die Einsatzkräfte noch gegen Flammen.
Auch fast 20 Stunden nach Ausbruch des Feuers kämpften die Einsatzkräfte noch gegen Flammen. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Die Flammen hatten sich über das Bambusgerüst rasant ausgebreitet.
Die Flammen hatten sich über das Bambusgerüst rasant ausgebreitet. Bild: Chen Duo/XinHua/dpa
Die dramatischen Aufnahmen des Großbrandes gingen um die Welt.
Die dramatischen Aufnahmen des Großbrandes gingen um die Welt. Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa
Hunderte Menschen musste in Notunterkünften Unterschlupf suchen.
Hunderte Menschen musste in Notunterkünften Unterschlupf suchen. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Bambus-Gerüste haben den Brand wohl beschleunigt.
Bambus-Gerüste haben den Brand wohl beschleunigt. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Panorama
Mindestens 65 Tote: Hongkong trauert um Großbrand-Opfer
Von Jörn Petring und Johannes Neudecker, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Flammen schlagen aus den Hochhäusern, Angehörige suchen verzweifelt nach Vermissten. Die Polizei meldet Festnahmen. Es ist Hongkongs Brand mit den meisten Opfern seit Jahrzehnten.

Hongkong.

Während im Hintergrund die Hochhaustürme brennen, sich Rauchschwaden über den Hongkonger Stadtteil Tai Po legen und immer wieder glühende Bauteile herabfallen, blickt eine völlig aufgelöste Frau auf das Inferno. "Meine ganze Familie ist dort drinnen. Ich erreiche sie nicht am Telefon. Ich habe große Angst, dass sie ohnmächtig geworden sind", sagt sie mit brüchiger Stimme.

Eine andere Anwohnerin versucht, die Frau etwas zu beruhigen, doch auch sie gibt in einem Beitrag des Hongkonger Lokalfernsehens TVB zu verstehen, dass ihre Angehörigen ebenfalls noch vermisst werden.

Höchster Alarmstufe

Das Feuer brach am Mittwochnachmittag (Ortszeit) im Hochhauskomplex Wang Fuk Court aus, der aus acht Blöcken mit je mehr als 30 Stockwerken und fast 2.000 Wohnungen besteht. Die Flammen griffen rasch auf weitere Türme der Hochhaus-Siedlung über, die wegen umfangreicher Renovierungsarbeiten vollständig in Bambusgerüste und Schutznetze gehüllt waren. Am frühen Abend rief die Feuerwehr schließlich die höchste Alarmstufe fünf aus.

Die dramatischen Aufnahmen des Großbrandes gingen um die Welt.
Die dramatischen Aufnahmen des Großbrandes gingen um die Welt. Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa
Die dramatischen Aufnahmen des Großbrandes gingen um die Welt.
Die dramatischen Aufnahmen des Großbrandes gingen um die Welt. Bild: Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa

Noch immer steigt am Morgen dichter Rauch aus den Hochhäusern auf, die Feuerwehr ist weiterhin im Großeinsatz, bekommt die Lage dann aber langsam unter Kontrolle. Der Brand gilt als das Feuer mit den meisten Opfern in Hongkong seit Jahrzehnten. Hongkonger Medien berichteten unter Berufung auf die Feuerwehr von 65 Toten und 70 Verletzten, darunter 10 Feuerwehrleute. Wie viele Menschen noch vermisst wurden, war am Abend (Ortszeit) offen.

Schwierige Rettungs- und Löscharbeiten

Eine Tragödie ist es vor allem für die Angehörigen. In Videos sind völlig verzweifelte Menschen zu sehen, die mit selbst gebastelten Namensschildern durch die Straßen laufen, in der Hoffnung, dass jemand die Namen kennt und Entwarnung geben kann, weil er ihre Angehörigen gesehen hat. Ein Mann berichtet, er stehe noch über das Handy mit seiner eingeschlossenen Frau in Kontakt. Sie habe versucht, über das Treppenhaus zu fliehen, sei jedoch in einem völlig verqualmten, stockdunklen Gang zum Rückzug gezwungen gewesen.

Hunderte Menschen musste in Notunterkünften Unterschlupf suchen.
Hunderte Menschen musste in Notunterkünften Unterschlupf suchen. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Hunderte Menschen musste in Notunterkünften Unterschlupf suchen.
Hunderte Menschen musste in Notunterkünften Unterschlupf suchen. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa

Die Bedingungen im Inneren der Türme seien äußerst schwierig, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte mussten sich Stockwerk für Stockwerk nach oben arbeiten, während weiterhin Hilferufe aus Wohnungen eingingen, die sie noch nicht erreicht hatten. Ein Feuerwehrmann kam im Einsatz ums Leben.

Mitarbeiter von Baufirma festgenommen

In den frühen Morgenstunden nahm die Polizei drei Männer wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung fest - zwei Direktoren und einen technischen Berater eines Bauunternehmens. Sie sollen nicht zugelassene Materialien für die Gerüstnetze verwendet und die Fenster mit Polystyrolplatten versiegelt haben. Diese hochentzündlichen Stoffe hätten dazu geführt, dass sich die Flammen rasch ausbreiten konnten, berichtete die "South China Morning Post". 

Bambus-Gerüste haben den Brand wohl beschleunigt.
Bambus-Gerüste haben den Brand wohl beschleunigt. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Bambus-Gerüste haben den Brand wohl beschleunigt.
Bambus-Gerüste haben den Brand wohl beschleunigt. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa

Nach dem Feuer wurde in Hongkong einmal mehr über die dort eingesetzten Bambusgerüste debattiert, die fest zum Stadtbild gehören. Hongkongs Verwaltungschef Eric Chan kündigte auf einer Pressekonferenz an, dass man nun so schnell wie möglich umfassend von Bambus- auf Stahlgerüste umstellen werde. Zwar sei Bambus vielseitig einsetzbar, beim Brandschutz aber deutlich schlechter als Stahl. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
4 min.
„Wie eine Kapitulation des Rechtsstaats“ – Drifter zerstören Loipen am Fichtelberg
Zuletzt legten Drifter auf dem Parkplatz an der Skiarena in Oberwiesenthal schon am späten Nachmittag los.
Der jüngste Wintereinbruch hat in Oberwiesenthal für einen Ansturm von ungebetenen Gästen gesorgt. Die Folgen der absichtlichen Rutschpartien mit Autos gehen weit über Ruhestörung hinaus.
Katrin Kablau und Kjell Riedel
15:41 Uhr
1 min.
Inventar von insolventem Solarhersteller wird versteigert
Vom Hochregal über Schreibtische, Zimmerpflanzen bis hin zur kompletten Produktionslinie für mehrere Millionen Euro: Das Inventar des insolventen Solarmodulherstellers Meyer Burger kommt unter den Hammer.
Vom Schreibtisch bis zur Hightech-Anlage: Was beim Ausverkauf von Meyer Burger alles unter den Hammer kommt. Im Dezember enden die Auktionen.
15:48 Uhr
9 min.
„Stranger Things“: Abschied aus dem Upside Down – warum das Finale mehr ist als Nostalgie
Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton, Gaten Matarazzo (von links) in einer Szene der fünften Staffel von „Stranger Things“.
Die letzte Staffel von „Stranger Things“ ist gestartet. Sie erzählt nicht nur den Endkampf gegen Vecna, sondern auch vom Erwachsenwerden ihrer Stars – und vom vielleicht wichtigsten Netflix-Erfolg.
Maurice Querner
14:10 Uhr
4 min.
Ermittlungen nach Inferno in Hongkong - Opferzahl gestiegen
Mehr als 60 Menschen sind bei dem Brand ums Leben gekommen.
Nach dem Hochhausbrand in Hongkong wird das Ausmaß der Katastrophe immer deutlicher. Die Behörden wollen den Grund für das Feuer ermitteln - und haben erste Verdächtige im Visier.
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
22.11.2025
2 min.
Containerschiff mit Gefahrgut brennt im Hafen von LA
Am Freitagabend war das Feuer auf dem im Hafen von LA angedockten Schiff ausgebrochen, auch Container mit Gefahrstoffen brennen.
Dramatischer Einsatz im Hafen von Los Angeles: Ein Schiff mit gefährlicher Fracht steht in Flammen, es gibt eine Explosion. Nicht nur die Einsatzkräfte müssen sich schützen.
Mehr Artikel