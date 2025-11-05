Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Ursache des Flugzeugabsturzes war zunächst unklar.
Die Ursache des Flugzeugabsturzes war zunächst unklar. Bild: Jon Cherry/AP/dpa
Die Rauchsäule über dem Absturzort war kilometerweit zu sehen.
Die Rauchsäule über dem Absturzort war kilometerweit zu sehen. Bild: Chuck Fugate/Chuck Fugate/AP/dpa
Die Maschine stürzte unmittelbar nach dem Start ab - und war mutmaßlich voll betankt.
Die Maschine stürzte unmittelbar nach dem Start ab - und war mutmaßlich voll betankt. Bild: Jon Cherry/AP/dpa
Den Rettungskräften dürfte eine lange Nacht bevorstehen.
Den Rettungskräften dürfte eine lange Nacht bevorstehen. Bild: Jon Cherry/AP/dpa
Die Ursache des Flugzeugabsturzes war zunächst unklar.
Die Ursache des Flugzeugabsturzes war zunächst unklar. Bild: Jon Cherry/AP/dpa
Die Rauchsäule über dem Absturzort war kilometerweit zu sehen.
Die Rauchsäule über dem Absturzort war kilometerweit zu sehen. Bild: Chuck Fugate/Chuck Fugate/AP/dpa
Die Maschine stürzte unmittelbar nach dem Start ab - und war mutmaßlich voll betankt.
Die Maschine stürzte unmittelbar nach dem Start ab - und war mutmaßlich voll betankt. Bild: Jon Cherry/AP/dpa
Den Rettungskräften dürfte eine lange Nacht bevorstehen.
Den Rettungskräften dürfte eine lange Nacht bevorstehen. Bild: Jon Cherry/AP/dpa
Panorama
Mindestens neun Tote bei Flugzeugabsturz in USA
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Frachtflugzeug stürzt kurz nach dem Start im US-Bundesstaat Kentucky ab - und geht in einem riesigen Feuerball auf. Die Behörden verhängen eine Ausgangssperre und warnen: "Die Lage ist ernst."

Louisville.

Nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs im US-Bundesstaat Kentucky ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens neun gestiegen. Das teilte Kentucks Gouverneur Andy Beshear mit. Er betonte, dass die Zahl noch weiter steigen könnte. Nach Polizeiangaben gibt es zudem mehrere Verletzte. Die Ursache des Absturzes in einem Außenbezirk der Großstadt Louisville war zunächst unklar.

Nach Angaben der Bundesluftfahrtbehörde (FAA) war die Maschine vom Typ McDonnell Douglas MD-11 gegen 17.15 Uhr (Ortszeit) vom Louisville Muhammad Ali International Airport abgehoben. Aufnahmen vom Unglücksort zeigen, dass sie unweit der Startbahn abstürzte und in einem Feuerball aufging. Da die Maschine kurz zuvor abgehoben war und einen langen Flug vor sich hatte, ist davon auszugehen, dass sie wahrscheinlich voll betankt war. Nach Angaben der Polizei stürzte das Flugzeug rund fünf Kilometer südlich des Flughafens ab.

Die Maschine stürzte unmittelbar nach dem Start ab - und war mutmaßlich voll betankt.
Die Maschine stürzte unmittelbar nach dem Start ab - und war mutmaßlich voll betankt. Bild: Jon Cherry/AP/dpa
Die Maschine stürzte unmittelbar nach dem Start ab - und war mutmaßlich voll betankt.
Die Maschine stürzte unmittelbar nach dem Start ab - und war mutmaßlich voll betankt. Bild: Jon Cherry/AP/dpa

Das US-Logistikunternehmen UPS teilte mit, an Bord des firmeneigenen Frachtflugzeugs seien drei Besatzungsmitglieder gewesen.

Feuerwehrleute suchen nach Opfern

Das Langstreckenflugzeug war laut FAA auf dem Weg zu einem Flughafen in Honolulu auf der US-Inselgruppe Hawaii. Aufnahmen vom Unglücksort zeigen eine riesige Flammenwand, über der Rauchsäulen aufsteigen. Den Behördenangaben zufolge liegt die Absturzstelle im Umfeld einer Recycling- und einer Autoteile-Firma.

Es ist unklar, wie viele Mitarbeiter oder Kunden sich zum Zeitpunkt des Aufpralls auf dem Gelände befanden. Der demokratische Gouverneur Beshear sagte, zwei Mitarbeiter würden vermisst. Feuerwehrleute suchten in den Trümmern nach verschütteten Opfern.

Den Rettungskräften dürfte eine lange Nacht bevorstehen.
Den Rettungskräften dürfte eine lange Nacht bevorstehen. Bild: Jon Cherry/AP/dpa
Den Rettungskräften dürfte eine lange Nacht bevorstehen.
Den Rettungskräften dürfte eine lange Nacht bevorstehen. Bild: Jon Cherry/AP/dpa

Flughafen geschlossen - "Lage ist ernst"

Die Polizei verhängte für Teile des Gebiets eine Ausgangssperre. Beshear schrieb auf der Plattform X: "Die Lage ist ernst." Er sei auf dem Weg nach Louisville.

Der Flughafen wurde nach dem Vorfall vorübergehend vollständig geschlossen. Inzwischen ist eine Landebahn wieder offen, Verspätungen und Ausfälle seien aber weiterhin wahrscheinlich, hieß es vonseiten des Flughafens. Auch viele Schulen im Umfeld des Absturzes sollen am Mittwoch geschlossen bleiben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:00 Uhr
3 min.
Wut im Bauch und langer Atem: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge
Nach der Niederlage in Zwickau sah HSV-Trainer Chris Tippmann Redebedarf.
Nach einer überraschenden Niederlage in der Vorwoche sind die Marienberger Oberliga-Handballerinnen daheim auf Wiedergutmachung aus. Ein Tischtennis-Team spielt gleich dreimal binnen 24 Stunden.
Andreas Bauer
06.11.2025
2 min.
Zahl der Todesopfer bei US-Flugzeugabsturz steigt auf zwölf
Die Zahl der Opfer nach dem Flugzeugabsturz steigt weiter.
Die Rettungskräfte suchen in dem Trümmerfeld nach weiteren Opfern. Die Ursache für den Absturz ist noch unklar - die Black Box wird ausgewertet.
12:00 Uhr
3 min.
„Die Wolke“ von Oberreichenbach 1996: Eine Frau macht das Neuberin-Museum zum Kino
Annette Viertel macht das Neuberin-Museum zum Kino. Mit drei ihrer Arthouse-Produktionen, die sie für den Kurzfilm-Abend aus der Schublade holt.
Filmerin und Reichenbach-Rückkehrerin Annette Viertel spielt drei ihrer Arthouse-Filme. Filme, in denen „ich zeigen will, ganz tief drinnen ist der Mensch unverletzbar“.
Gerd Möckel
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
05.11.2025
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
04.11.2025
2 min.
Shutdown: US-Minister droht mit Schließung von Lufträumen
Schließung von Lufträumen wegen Shutdown angedroht. (Archivbild)
Verspätungen, leere Kontrolltürme, überlastete Flughäfen: Der lange Shutdown wegen des Haushaltsstreits bringt die US-Luftfahrt in Not. Verkehrsminister Sean Duffy warnt vor drastischen Maßnahmen.
Mehr Artikel