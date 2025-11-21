Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Rettungsdienst-Mitarbeiter räumt nach einem Erdbeben die Trümmer von eingestürzten Gebäudeteilen weg.
Ein Rettungsdienst-Mitarbeiter räumt nach einem Erdbeben die Trümmer von eingestürzten Gebäudeteilen weg. Bild: Abdul Goni/AP/dpa
Panorama
Mindestens vier Tote bei Erdbeben in Bangladesch
Ein Erdbeben hat Zentral-Bangladesch erschüttert. Mindestens vier Menschen starben, darunter ein Baby. Viele Gebäude wankten, Bewohner liefen in Panik auf die Straße.

Dhaka.

Bei einem Erdbeben im Zentralteil Bangladeschs sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Dutzende Menschen wurden verletzt, wie die Behörden des Landes mitteilten. In der Hauptstadt Dhaka und anderen Orten gerieten Gebäude ins Wanken, Bewohner liefen in Panik auf die Straße. Die Erschütterungen waren nach Berichten indischer Medien auch in der Millionenstadt Kolkata sowie anderen Gebieten im Osten Indiens zu spüren.

Das Beben der Stärke 5,5 ereignete sich nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS am Vormittag (Ortszeit) in einer Tiefe von zehn Kilometern in Ghorashal, etwa 30 Kilometer nordöstlich von Dhaka.

In Dhaka seien drei Fußgänger gestorben, als ein Geländer von einem achtstöckigen Gebäude auf sie gestürzt sei, sagte ein Polizeibeamter in der Hauptstadt. In der Stadt Narayanganj starb lokalen Behörden zufolge beim Einsturz einer Wohnungswand ein zehn Monate altes Baby. Zwei Personen wurden demnach dabei verletzt. (dpa)

