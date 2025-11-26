Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Rettungskräfte
Rettungskräfte Bild: Chan Long Hei/AP/dpa
Panorama
Mindestens vier Tote nach Großbrand in Hongkong
Dichte Rauchschwaden, brennende Gerüste: In einer Hochhaus-Wohnanlage in Hongkong forderte ein Feuer mehrere Opfer.

Hongkong.

Bei einem Großbrand in einer Wohnanlage mit mehreren Hochhäusern in Hongkong sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Mindestens drei weitere Menschen wurden in Krankenhäusern behandelt, zwei von ihnen waren in einem kritischen Zustand, wie aus einer Regierungsmitteilung hervorging. 

Wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" und andere lokale Medien berichteten, gehörte auch ein Feuerwehrmann zu den Todesopfern.

Zweithöchste Alarmstufe 

Der Brand war in der Wohnanlage Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po ausgebrochen und wurde rasch auf Stufe 4 hochgestuft - die zweithöchste Gefahrenstufe in Hongkong. Mindestens drei der insgesamt acht Wohnblöcke mit mehr als 1900 Wohnungen waren laut "South China Morning Post" betroffen.

Das Feuer breitete sich an Bambusgerüsten und auch im Innenraum der Hochhäuser aus.
Das Feuer breitete sich an Bambusgerüsten und auch im Innenraum der Hochhäuser aus. Bild: Chan Long Hei/AP/dpa

Fotos und Videos vom Einsatzort zeigten große Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufstiegen. An den Gebäuden wurden Renovierungsarbeiten durchgeführt. Auch war zu sehen, wie die Fassadengerüste über mehrere Stockwerke hinweg in Flammen standen und brennende Teile zu Boden stürzten. Zudem waren im Inneren einzelner Wohnungen Feuerherde zu erkennen. (dpa)

