Minister: Mindestens acht Tote bei Autoexplosion in Delhi

Ein Auto explodiert in der Nähe einer auch bei Touristen beliebten Anlage in Neu-Delhi. Mehrere Menschen sterben. Die Ursache ist noch unklar, ein Anschlag wird nicht ausgeschlossen.

Neu-Delhi. Die Explosion eines Autos in einem belebten Viertel Neu-Delhis hat mindestens acht Menschen in den Tod gerissen und die Behörden der indischen Hauptstadt in Alarmbereitschaft versetzt. Unklar war zunächst die Ursache der Explosion in der Nähe der historischen Palastanlage Red Fort. Bis zum späten Abend (Ortszeit) seien acht Todesopfer bestätigt worden, teilte Innenminister Amit Shah unter Berufung auf Krankenhauspersonal mit. Zahlreiche Menschen seien verletzt worden. Zuvor hatte der indische Sender NDTV von 10 bis 13 Toten gesprochen.

Es sei zu früh zu sagen, ob es sich um einen Terroranschlag handele, sagte Polizeichef Satish Golcha vor Journalisten. "Alle Möglichkeiten werden untersucht." An den Ermittlungen beteiligte sich unter anderem eine Spezialeinheit der Polizei zur Bekämpfung von Terrorismus.

Explosion in der Nähe von Touristenattraktionen

Die Explosion ereignete sich den Berichten zufolge unweit eines Zugangs zur U-Bahn-Station Lal Quila (Red Fort), der direkt zum viel besuchten alten Marktviertel Chandni Chowk führt. Die massive Palastanlage, die am Montag geschlossen war, befindet sich auf der anderen Straßenseite. Sowohl der Markt als auch die Anlage sind eine bekannte Touristenattraktion Delhis. Die Straßen um das betroffene Gebiet wurden gesperrt.

Bei dem Fahrzeug habe es sich um einen Kleinwagen gehandelt, berichtete NDTV. Der Wagen sei vor einer Ampelanlage zum Stehen gekommen, als die Explosion sich ereignet habe. Es sei durch die Detonation weder ein Krater in der Straße entstanden, noch seien nach ersten Ermittlungen Granatensplitter gefunden worden.

"Großer Feuerball"

Den Berichten zufolge löste die Explosion ein Feuer aus. Zahlreiche andere Fahrzeuge seien beschädigt worden. "Ich sah einen großen Feuerball von der Terrasse meines Hauses", zitiert NDTV einen Augenzeugen. Die Explosion ließ die Fenster des Gebäudes erzittern.

Ministerpräsident Narendra Modi äußerte sein Mitgefühl mit den Familien der Opfer. Er habe mit Innenminister Amit Shah und anderen Beamten über die Situation gesprochen, schrieb Modi auf der Plattform X. Über die Identität der Opfer war zunächst nichts bekannt. (dpa)