Katharina Thalbach wird wieder zu "Miss Merkel". (Archivbild)
Katharina Thalbach wird wieder zu "Miss Merkel". (Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Panorama
"Miss Merkel" ermittelt auf Kreuzfahrtschiff
Katharina Thalbach ist wieder als Ex-Kanzlerin mit detektivischem Spürsinn unterwegs. RTL zeigt den neuen Krimi Anfang September im linearen TV.

Köln.

"Miss Merkel" ermittelt auf hoher See: RTL zeigt am 2. September den neuen Fall aus der Krimi-Komödienreihe. Diesmal hat es die Kunstfigur, die auf Altkanzlerin Angela Merkel (71) beruht und von Katharina Thalbach (71) gespielt wird, mit einem Mordfall auf einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff zu tun. Der Film soll vorab beim Streamingdienst RTL+ verfügbar sein. Bislang war eine Woche vor TV-Ausstrahlung üblich.

Das Opfer in dem neuen Krimi heißt Florian Watzek (Stephan Luca), der "Megastar des deutschen Thrillers" - der Name ist eine unverkennbare Anlehnung an Sebastian Fitzek. Hauptverdächtige gibt es einige, unter anderem die anderen erfolgreichen Krimiautoren, die sich an Bord befinden. "Miss Merkel" ist gefragt. 

"Miss Merkel – Ein Kreuzfahrt-Krimi" ist 90 Minuten lang und wurde Anfang des Jahres auf dem TUI-Cruises-Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 5 gedreht. 

Die Episode basiert erneut auf einem Roman von David Safier ("Miss Merkel: Mord auf hoher See"). Die Vorgängerfilme ("Miss Merkel: Mord im Schloss", "Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof") sind nach wie vor bei RTL+ abrufbar. (dpa)

