Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Von einem Hochsitz sichtet ein Jäger im nördlichen Rheinland-Pfalz ein größeres katzenartiges Tier. (Symbolbild)
Von einem Hochsitz sichtet ein Jäger im nördlichen Rheinland-Pfalz ein größeres katzenartiges Tier. (Symbolbild) Bild: Tim Würz/dpa
Von einem Hochsitz sichtet ein Jäger im nördlichen Rheinland-Pfalz ein größeres katzenartiges Tier. (Symbolbild)
Von einem Hochsitz sichtet ein Jäger im nördlichen Rheinland-Pfalz ein größeres katzenartiges Tier. (Symbolbild) Bild: Tim Würz/dpa
Panorama
Mögliche Großkatze im nördlichen Rheinland-Pfalz gesichtet
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Jäger lichtet vom Hochsitz ein größeres katzenartiges Tier ab. Die Verbandsgemeinde nimmt die Meldung ernst - und informiert die Bürger vorsorglich.

Altenahr.

Eine mögliche Großkatze ist in einem Waldgebiet im nördlichen Rheinland-Pfalz gesichtet worden. Ein Jäger habe am Dienstagabend vom Hochsitz in dem Wald bei Altenahr unweit der Grenze zu Nordrhein-Westfalen ein Tier entdeckt und fotografiert, das er für eine Raubkatze halte, teilte die Verbandsgemeinde Altenahr mit. Auf der Grundlage seiner Schwarz-Weiß-Aufnahmen sei die Identität des Tieres aber derzeit nicht eindeutig feststellbar.

Die Sachlage werde mit der gebotenen Sorgfalt zurzeit geprüft, teilte die Verbandsgemeinde weiter mit. Ein Fährtensucher sei beauftragt. Mithilfe seiner Expertise solle anhand möglicher Spuren das gesichtete Tier genauer identifiziert werden.

Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Jägers zeigen die vermeintliche Großkatze.
Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Jägers zeigen die vermeintliche Großkatze. Bild: Privat/VG Altenahr/dpa
Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Jägers zeigen die vermeintliche Großkatze.
Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Jägers zeigen die vermeintliche Großkatze. Bild: Privat/VG Altenahr/dpa

Gemeinde: "Es besteht kein Grund zur Panik"

"Wir nehmen die Meldung des Jägers ernst und informieren Sie transparent. Es besteht kein Grund zur Panik", teilte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr, Dominik Gieler, den Bürgern mit. Waldbesucher sollten beim Betreten der Waldgebiete vorsorglich besonders aufmerksam sein. 

"Spekulationen sind nicht hilfreich. Wir werden die Öffentlichkeit umgehend weiter informieren, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen", sagte er. Die Sichtung erfolgte in einem Waldstück bei Kalenborn an der Grenze zum Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen. 

Die Ordnungsbehörde der Verbandsgemeinde Altenahr stehe im Austausch mit der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler, weiteren zuständigen Stellen des Kreises Ahrweiler und den Kommunen des benachbarten Rhein-Sieg-Kreises.

Die Verbandsgemeinde Altenahr rät: Waldbesucher sollten auf den Wegen bleiben und ihre Hunde anleinen. Und wenn man ein ungewöhnliches Tier sichte, solle man sich diesem keinesfalls nähern und es fotografieren, hieß es. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
Zoo in Neuseeland muss schließen - Löwen eingeschläfert
Gibt es für die fünf verbleibenden Löwen noch Hoffnung? (Archivbild)
Nach dem Aus für einen Zoo in Neuseeland mussten schon zwei Löwen eingeschläfert werden. Das weckt Erinnerungen an die Pavian-Tötungen in Nürnberg. Gibt es für die restlichen Raubkatzen noch Hoffnung?
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
07.11.2025
3 min.
Idee wie bei Babyklappen: Schweiz hat erste Tierklappe
Die erste "Tierklappe" der Schweiz - das Konzept ist nicht unumstritten.
In der Schweiz können Kaninchen und Nagetiere jetzt anonym in einer speziellen Box abgegeben werden. Was Tierschützer und Kritiker zu diesem Angebot sagen.
13:47 Uhr
2 min.
Junge Generation fühlt sich schlecht auf KI vorbereitet
Selbsteinschätzung: Mehr als die Hälfte der Befragten findet, dass die eigenen KI-Fähigkeiten ausbaufähig oder schwach sind.
Die Gen Z geht mit ihren Kompetenzen hart ins Gericht: KI bietet Chancen, doch der Umgang mit dieser will gelernt sein. Bietet ein Arbeitgeber nichts an, könnte er ein Problem bekommen.
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
13:45 Uhr
1 min.
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.
Laetitia Feddersen
Mehr Artikel