"Moulin Rouge"-Windrad dreht sich wieder

Das sündige Rot steht für sich - das Kabarett Moulin Rouge ist nicht nur wegen des Musical-Films mit Nicole Kidman weltberühmt. Jetzt ist auch das wichtigste Merkmal des Theaters wieder in Bewegung.

Paris.

Mehr als ein Jahr nach dem Absturz des Mühlrads am Pariser Varieté-Theater Moulin Rouge drehen sich die Flügel des berühmten französischen Wahrzeichens nun wieder. Das Kabarett feierte die Inbetriebnahme des Rads am späten Donnerstag mit einer Tanz-Show vor dem Theaterhaus. Auf Instagram hatte das Moulin Rouge vorab eine Überraschung angekündigt. "Kleiner Tipp: Sie sind rot, ikonisch... und bereit, Sie zum Staunen zu bringen." Die offizielle Pariser Touristen-Information Paris Je t'Aime schrieb in einer Instagram-Story, worin das drehende Mühlrad zu sehen ist: "Die Flügel des Moulin Rouge drehen sich wieder!!"