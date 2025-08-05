MTV Video Music Awards: Lady Gaga führt bei Nominierungen

Im vorigen Jahr räumte Taylor Swift bei der Verleihung der MTV Video Music Awards die meisten Preise ab. Nun führt Lady Gaga die Nominierungen an - dicht gefolgt von Bruno Mars.

Los Angeles/New York. Superstar Lady Gaga geht in diesem Jahr mit den meisten Gewinnchancen in die Verleihung der MTV Video Music Awards. Mit zwölf Nominierungen, darunter in den Sparten Video ("Die With a Smile"), Künstler und Song des Jahres, führt die 39-Jährige die Kandidatenliste an.

Im vorigen September hatte Taylor Swift ("Fortnight") als große Gewinnerin bei der Preisverleihung des Musiksenders MTV sieben der begehrten Trophäen abgeräumt, darunter in der Top-Sparte für das Video des Jahres.

Lady Gaga hat im März mit "Mayhem" ihres siebtes Studioalbum herausgebracht, mit Hitsongs wie "Abracadabra" und der Ballade "Die With A Smile", die sie mit Bruno Mars aufgenommen hatte. Mars profitiert von dieser Zusammenarbeit: Der R&B-Sänger folgt Lady Gaga mit elf Nominierungen, einige stammen auch von seinem gemeinsamen Song "APT." mit Sängerin Rosé.

Rapper Kendrick Lamar ("Not Like Us") hat zehn Gewinnchancen, gefolgt von Rosé und Sabrina Carpenter mit je acht Nominierungen. Ariana Grande und The Weeknd sind jeweils siebenmal nominiert, Billie Eilish ist mit sechs Anwartschaften im Rennen. Unter anderem können auch Charli XCX, Bad Bunny, Doechii, Jelly Roll, Ed Sheeran, Tate McRae und Miley Cyrus auf Preise hoffen.

Top-Sparte mit sieben Plätzen

In der Top-Sparte Video des Jahres treten Ariana Grande, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Lady Gaga & Bruno Mars, Rosé & Bruno Mars, Sabrina Carpenter und The Weeknd gegeneinander an.

Die Trophäen-Show soll am 7. September im US-Bundesstaat New York stattfinden. Die Preise werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Die Trophäen stellen eine Astronautenfigur dar, die eine MTV-Fahne in der Hand hält. (dpa)