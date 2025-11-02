Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zuletzt lief das Musical zwei Jahre erfolgreich am Londoner West End. (Archivbild)
Zuletzt lief das Musical zwei Jahre erfolgreich am Londoner West End. (Archivbild) Bild: Johann Persson/ATG Entertainment/dpa
Ab dem 6. November gibt es "Mrs. Doubtfire" erstmals als deutschsprachiges Musical in Düsseldorf.
Ab dem 6. November gibt es "Mrs. Doubtfire" erstmals als deutschsprachiges Musical in Düsseldorf. Bild: Johann Persson/ATG Entertainment/dpa
Zuletzt lief das Musical zwei Jahre erfolgreich am Londoner West End. (Archivbild)
Zuletzt lief das Musical zwei Jahre erfolgreich am Londoner West End. (Archivbild) Bild: Johann Persson/ATG Entertainment/dpa
Ab dem 6. November gibt es "Mrs. Doubtfire" erstmals als deutschsprachiges Musical in Düsseldorf.
Ab dem 6. November gibt es "Mrs. Doubtfire" erstmals als deutschsprachiges Musical in Düsseldorf. Bild: Johann Persson/ATG Entertainment/dpa
Panorama
Musicalhit "Mrs. Doubtfire" - Vom Broadway nach Düsseldorf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Musical "Mrs. Doubtfire" kommt nach Deutschland. Vor der Premiere in Düsseldorf erzählt der Produzent, was die Herausforderungen bei der deutschen Fassung waren - und was die Besucher erwartet.

London.

Die Hollywood-Komödie "Mrs. Doubtfire: Das stachelige Kindermädchen" mit Robin Williams in der Hauptrolle war 1993 ein weltweiter Kinoerfolg. Knapp 30 Jahre später feierte "Mrs. Doubtfire" als Musical am Broadway Premiere. Zuletzt lief es zwei Jahre erfolgreich am Londoner West End. Ab 6. November wird in Düsseldorf erstmals eine deutsche Produktion von "Mrs. Doubtfire" aufgeführt.

Musical erstmals in deutscher Fassung

"Man denkt bei "Mrs. Doubtfire" sofort an die Filmversion – aber sobald der Vorhang aufgeht, ist man in einer eigenen Welt", sagt Produzent Michael Driemler-Falk der Deutschen Presse-Agentur vor der Premiere im Capitol Theater. Auch wer das Musical schon in New York oder London gesehen hat, soll demnach etwas Neues erleben – "eine neue Fassung, die in Düsseldorf wirklich zum ersten Mal existiert."

Während viele der Kostüme aus der englischen Produktion übernommen wurden, sind die Kulissen vollkommen neu. "Wir haben ein Bühnenbild gebaut, das es so noch nie gab. Es ist das erste Mal, dass "Mrs. Doubtfire" ins Deutsche übersetzt wird – und das war ein intensiver, kreativer Prozess."

Damit Musik und Humor auch in deutscher Sprache funktionieren, wurden drei Übersetzerteams engagiert. "Gerade im Komödiantischen ist das eine echte Herausforderung", sagt Driemler-Falk. "Aber es war ein spannender Prozess, die Witze so zu übertragen, dass sie trotzdem zünden."

"Nicht einfach nur eine Maske"

Die Story: Für den Familienvater Daniel bricht eine Welt zusammen, als sich seine Frau von ihm scheiden lässt und auch noch das Sorgerecht für die drei Kinder bekommt. Daniel lässt nichts unversucht, um Zeit mit den dreien zu verbringen. Als seine Ex-Frau ein Kindermädchen sucht, verkleidet er sich mit Hilfe eines Maskenbildners als ältere Dame und bewirbt sich als Mrs. Doubtfire um den Posten - mit Erfolg. Doch das Doppelleben ist anstrengend.

"Die große Aufgabe für den Hauptdarsteller ist, nicht einfach eine Maske überzuziehen, sondern in dem Moment wirklich Frau zu werden – mit Herz, Wärme und Menschlichkeit", so Driemler-Falk. "Nur so versteht das Publikum, was Daniel eigentlich verliert und wiederfindet."

Große Gefühle, mitreißende Musik

Im Vergleich zum Hollywood-Film setzt das Musical noch stärker auf große Gefühle und hat mehr emotionale Tiefe. "Mrs. Doubtfire ist ein Familienmusical, aber nicht nur", betont der Produzent, der in Düsseldorf mit einem Team von rund 120 Menschen arbeitet. "Es ist Comedy, aber nicht nur. Es hat Herz, Humor und Tiefe – und genau das macht es besonders. Für uns ist es ein echtes Herzensprojekt geworden."

Nicht zuletzt spielt dabei natürlich die mitreißende Musik eine gewichtige Rolle. "Die Musik ist unglaublich komplex arrangiert – viel anspruchsvoller, als man es vielleicht beim ersten Hören merkt", erzählt Michael Driemler-Falk. "Das Orchester spielt live, jeden Abend. Und das ist wichtig: Viele denken heute, Musicals kämen vom Band. Aber bei uns ist wirklich alles live." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
18:00 Uhr
3 min.
„300 Euro pro Jahr sind zu viel“ – Schneeberger Stadträte machen eigenen Vorschlag für Erhöhung der Elternbeiträge
Wieviel darf ein Platz in einer Kindereinrichtung kosten?
Viele Kommunen im Erzgebirge müssen die Elternbeiträge für Krippe, Kindergarten und Hort erhöhen, denn die Betriebskosten sind gestiegen. In Schneeberg wurde um eine solidarische Lösung gerungen.
Thomas Mehlhorn
03.11.2025
2 min.
Hans Zimmer sagt zwei Konzerte wegen Grippeerkrankung ab
Die abgesagten Konzerte von Hans Zimmer in seiner Heimatstadt Frankfurt und in Mannheim sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.
Weil Hollywood-Komponist Hans Zimmer erkrankt ist, finden seine Konzerte in Frankfurt und Mannheim nicht statt. Doch die Tournee soll in Kürze fortgesetzt und die Auftritte sollen nachgeholt werden.
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
29.10.2025
3 min.
Musical "Kinky Boots": "Mehr Respekt, mehr Menschlichkeit"
"Kinky Boots" erzählt die Geschichte von Charlie Price, der die angeschlagene Schuhfabrik seines toten Vaters erbt.
Ein englischer Unternehmer produziert auf dem Land Stiefel für Dragqueens. Das Musical "Kinky Boots" nach einer wahren Geschichte geht jetzt auf Deutschland-Tour. Prominenter Fan ist Jorge González.
Philip Dethlefs, dpa
Mehr Artikel