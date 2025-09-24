Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Fund zweier Leichen auf dem Grundstück eines deutschen Paares in Costa Rica gibt Rätsel auf. (Archivbild)
Der Fund zweier Leichen auf dem Grundstück eines deutschen Paares in Costa Rica gibt Rätsel auf. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
Der Fund zweier Leichen auf dem Grundstück eines deutschen Paares in Costa Rica gibt Rätsel auf. (Archivbild)
Der Fund zweier Leichen auf dem Grundstück eines deutschen Paares in Costa Rica gibt Rätsel auf. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
Panorama
Mutmaßlich zwei Deutsche in Costa Rica tot aufgefunden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie galten als vermisst. Auf dem Grundstück zweier Deutscher in dem mittelamerikanischen Land werden nun zwei Leichen in einem Grab gefunden. Die Behörden vermuten einen Überfall.

San José.

Auf dem Grundstück eines deutschen Paares im Westen Costa Ricas sind Behörden zufolge die Leichen einer Frau und eines Mannes gefunden worden. Die beiden seien einen Tag zuvor als vermisst gemeldet worden, teilte Randall Zúñiga, der Direktor der Ermittlungsbehörde (OIJ) in dem mittelamerikanischen Land, auf der Plattform X mit.

Dass es sich bei den vergrabenen Leichen auf dem Finca-Grundstück nahe der Stadt Quepos an der Pazifikküste tatsächlich um die Deutschen handelt, bestätigte er in dem Post nicht. Die Behörde geht demzufolge aber von einer Gewalttat aus. Das mutmaßliche Motiv sei ein Überfall, schrieb Zúñiga weiter. 

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, die Medienberichte und der Fall seien bekannt. Eine offizielle Bestätigung des Todesfalls stehe allerdings noch aus. Laut Medien soll nun eine Autopsie die Identität der Opfer bestätigen.

Der Sender Teletica berichtete, dass die beiden Deutschen laut Nachbarn als Paar auf der Finca gelebt hätten. Die Leichen seien gefesselt und in Tüten aufgefunden worden, hieß es unter Berufung auf den OIJ-Direktor. Andere örtliche Medien schrieben, die beiden wohnten dort seit etwa zwei Jahren und seien den Nachbarn durch das Gassigehen mit ihren Hunden bekannt. 

Ermittler hatten Teletica zufolge das Grundstück betreten, nachdem bei den Behörden die Vermisstenanzeige eingegangen war. Dort seien sie auf das Grab und Stunden später auch auf die Leichen gestoßen. Weitere Erkenntnisse zu dem Fall werden demnach in Kürze erwartet. Costa Rica ist auch unter Deutschen wegen seiner Traumstrände, Vulkane und Regenwälder ein beliebtes Reiseland. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
24.09.2025
2 min.
Polizei: 19-Jähriger tötete wohl Mutter und dann sich selbst
Die Polizei ermittelt nach dem Fund der Leiche einer Frau bei Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) - wenige Stunden nachdem ihr Sohn bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. (Symbolbild)
Ein Spaziergänger hatte die Leiche der 45-Jährigen am Sonntagmorgen in einem Wald gefunden. Stunden zuvor war der 19-jährige Sohn der Frau mit seinem Auto gegen eine Brücke gefahren und gestorben.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Britisches Königspaar reist im Oktober in den Vatikan
König Charles III. und Königin Camilla reisen in den Vatikan. (Archivbild)
Zum zweiten Mal in diesem Jahr reisen der britische König und seine Frau in den Vatikan. Ein besonderes Treffen steht auf dem Programm.
26.09.2025
2 min.
Deutsch-österreichisches Paar in Costa Rica getötet
Die Ermittler entdeckten die Leichen mit Hilfe eines Spürhunds.
Blutspuren, gefesselte Hände und ein Grab im Garten: Die Polizei identifiziert die Opfer eines Verbrechens an der Pazifikküste. Doch manches gibt den Ermittlern noch immer Rätsel auf.
Mehr Artikel