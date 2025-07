Mutmaßlicher Messerangreifer gesteht Attacke auf Kollegin

Ein Mann sticht in Mellrichstadt auf Kollegen ein, eine 59-Jährige wird getötet. Bei seiner Vernehmung erzählt der Verdächtige Erstaunliches.

Mellrichstadt.

Der mutmaßliche Messerangreifer von Mellrichstadt hat nach eigenen Worten aus einem inneren Drang heraus gehandelt und sich sein Opfer bewusst ausgesucht. Er habe dies bei seiner polizeilichen Vernehmung mit einer psychischen Erkrankung begründet, sagte Oberstaatsanwalt Markus Küstner in Schweinfurt. Zudem will der Verdächtige Drogen am Tattag und am Tag zuvor konsumiert haben.