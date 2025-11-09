Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Mutter bemerkte das Kind beim Zurücksetzen ihres Autos nicht. (Symbolbild)
Die Mutter bemerkte das Kind beim Zurücksetzen ihres Autos nicht. (Symbolbild)
Panorama
Mutter überfährt in Österreich aus Versehen Tochter (1)
Ein Moment der Unachtsamkeit endet in einer Tragödie: Wie eine Reifenwechselroutine in Schärding zum Albtraum für eine Familie wurde.

Schärding.

Eine Mutter hat in Österreich beim Zurücksetzen des Autos an der Garage ihre eigene Tochter überfahren. Die Einjährige wurde nach Angaben der Polizei in Oberösterreich so schwer verletzt, dass die noch an der Unfallstelle starb. 

Das Unglück passierte gestern Abend im Bezirk Schärding, rund 20 Kilometer südlich von Passau in Niederbayern. Die Eltern wechselten die Reifen an ihrem Auto. Als sie fertig waren, setzte die 29-jährige Mutter das Fahrzeug von der Garageneinfahrt zurück. Dabei habe sie einen Knall gehört und sofort gestoppt.

Als sie ausstieg, habe sie gemerkt, dass ihre Tochter unter dem Wagen eingeklemmt war. Der Vater habe sofort begonnen, das Fahrzeug mit dem Wagenheber anzuheben. Herbeigerufene Sanitäter hätten das Mädchen trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen nicht mehr retten können. (dpa)

