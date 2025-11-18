Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Baby war den Angaben zufolge vor einem Kloster in Waldsolms gefunden worden.
Das Baby war den Angaben zufolge vor einem Kloster in Waldsolms gefunden worden. Bild: Christian Lademann/dpa
Den Angaben der Ermittler zufolge war das Kind unverletzt in einem Kinderwagen.
Den Angaben der Ermittler zufolge war das Kind unverletzt in einem Kinderwagen. Bild: Christian Lademann/dpa
Die abgetrennten Hände waren in der Nacht zu Montag auf der Fahrbahn der A45 im Sauerland entdeckt worden.
Die abgetrennten Hände waren in der Nacht zu Montag auf der Fahrbahn der A45 im Sauerland entdeckt worden. Bild: Alex Talash/dpa
Das Baby war den Angaben zufolge vor einem Kloster in Waldsolms gefunden worden.
Das Baby war den Angaben zufolge vor einem Kloster in Waldsolms gefunden worden. Bild: Christian Lademann/dpa
Den Angaben der Ermittler zufolge war das Kind unverletzt in einem Kinderwagen.
Den Angaben der Ermittler zufolge war das Kind unverletzt in einem Kinderwagen. Bild: Christian Lademann/dpa
Die abgetrennten Hände waren in der Nacht zu Montag auf der Fahrbahn der A45 im Sauerland entdeckt worden.
Die abgetrennten Hände waren in der Nacht zu Montag auf der Fahrbahn der A45 im Sauerland entdeckt worden. Bild: Alex Talash/dpa
Panorama
Mysteriöser Fall: Baby ausgesetzt, Hände der Mutter gefunden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Baby wird vor einem Kloster abgesetzt, in der Nacht darauf findet die Polizei die abgetrennten Hände seiner Mutter. Doch die Frau selbst bleibt verschwunden. Das ist zum rätselhaften Fall bekannt.

Olpe/Waldsolms.

Nach dem Fund zweier abgetrennter Frauenhände auf einer Autobahn im Sauerland sucht die Polizei weiter vergeblich nach der dazugehörigen 32-jährigen Frau. In Sicherheit ist dagegen ihr drei Monate altes Baby. Wie die Ermittler mitteilen, war das Kind bereits am Sonntag vor einem Kloster im hessischen Waldsolms gefunden worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen. 

Es befand sich den Angaben zufolge unverletzt in einem Kinderwagen. Wie es dorthin kam, sei Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Der Säugling befinde sich momentan in amtlicher Obhut, hieß es weiter. 

Den Angaben der Ermittler zufolge war das Kind unverletzt in einem Kinderwagen.
Den Angaben der Ermittler zufolge war das Kind unverletzt in einem Kinderwagen. Bild: Christian Lademann/dpa
Den Angaben der Ermittler zufolge war das Kind unverletzt in einem Kinderwagen.
Den Angaben der Ermittler zufolge war das Kind unverletzt in einem Kinderwagen. Bild: Christian Lademann/dpa

Suche nach Mutter aus Flüchtlingsheim vergeblich

Gleichzeitig ermittelt eine Mordkommission weiter die Hintergründe des rätselhaften Falles. Den Ermittlern zufolge sind die in der Nacht zu Sonntag gefundenen Hände einer 32-jährigen Frau aus Eritrea zuzuordnen, die zuletzt mit ihrem Säugling in einer Unterkunft für Asylbewerber in Bonn gemeldet war. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte sie bislang nicht gefunden werden. 

Nach dpa-Informationen aus Sicherheitskreisen wird auch nach dem Vater des Kindes polizeilich gefahndet. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. 

Zeugen gesucht

Die Polizei hatte die beiden abgetrennten Hände in der Nacht zu Montag auf einer Fahrbahn der Autobahn 45 bei Olpe entdeckt. Eine Autofahrerin hatte Gegenstände auf der Fahrbahn gemeldet. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei machte daraufhin die erschütternde Entdeckung. Zeugen sind aufgefordert, verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden. 

Die abgetrennten Hände waren in der Nacht zu Montag auf der Fahrbahn der A45 im Sauerland entdeckt worden.
Die abgetrennten Hände waren in der Nacht zu Montag auf der Fahrbahn der A45 im Sauerland entdeckt worden. Bild: Alex Talash/dpa
Die abgetrennten Hände waren in der Nacht zu Montag auf der Fahrbahn der A45 im Sauerland entdeckt worden.
Die abgetrennten Hände waren in der Nacht zu Montag auf der Fahrbahn der A45 im Sauerland entdeckt worden. Bild: Alex Talash/dpa

Der Fundort der Körperteile befindet sich den Angaben zufolge zwischen den Autobahn-Parkplätzen Großmicke und Unterm Hipperich. Zwischen dem Fundort und dem Kloster, vor dem das Baby ausgesetzt wurde, liegt eine Fahrtstrecke von rund 90 Kilometern. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18.11.2025
3 min.
Mordverdacht: Mutter und Tochter in Kühltruhen gefunden
Die Polizei hat in Österreich die Tötung einer Mutter und ihrer Tochter aufgeklärt.
Seit mehr als einem Jahr wurden eine Mutter und ihre kleine Tochter in Österreich vermisst. Jetzt sind ihre versteckten Leichen gefunden worden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
17:11 Uhr
2 min.
Ramaphosa: Reden weiter über US-Teilnahme an G20-Gipfel
Nehmen die USA am Ende doch noch am G20-Gipfel in Südafrika teil - trotz der Boykottankündigung von US-Präsident Donald Trump?
US-Präsident Donald Trump hat schon vor einiger Zeit mit einem Boykott des Treffens der führenden Industrie- und Schwellenländer gedroht. Kommt doch noch mal Bewegung in die Lage?
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
18.11.2025
2 min.
Säugling lebend aus Toilettenspülkasten in Bangkok gerettet
Die beiden Säuglinge waren am vergangenen Wochenende entdeckt worden. (Symbolbild)
Leise Schreie aus dem Toilettenkasten: In Bangkok überlebt ein Baby nur knapp. Die Polizei sucht jetzt nach der Mutter. Kurz zuvor wird ein anderes Neugeborenes tot entdeckt - in einem Müllcontainer.
17:09 Uhr
2 min.
Geiselnahme: Vater rast mit Kind auf A72 der Polizei davon
Das Kind wurde unverletzt befreit. (Symbolbild)
In Hartmannsdorf verschafft sich ein 42-jähriger Zugang zu der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Dann flüchtet er mit einem gemeinsamen Kind über die Autobahn.
Mehr Artikel