Klinik legt nach tödlichem Feuer Kondolenzbuch aus

Drei Tote und 34 Verletzte - das ist die traurige Bilanz nach dem Brand im Hamburger Marienkrankenhaus. Die Ermittler sind weiter vor Ort. In der Klinik selbst gab es eine Andacht.

Hamburg.

Im Hamburger Marienkrankenhaus ist nach dem schrecklichen Brand mit drei Toten der Opfer gedacht worden. Es habe am Mittag eine Andacht für alle Mitarbeitenden gegeben, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. In der Kapelle des Krankenhauses liege auch ein Kondolenzbuch für das Team des Krankenhauses aus. Beides habe die Seelsorge organisiert.