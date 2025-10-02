Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach dem dramatischen Einsatz mit Großbrand und Explosionen wird eine Leiche aus dem Haus geborgen.
Nach dem dramatischen Einsatz mit Großbrand und Explosionen wird eine Leiche aus dem Haus geborgen. Bild: Peter Kneffel/dpa
Der Tatort am Morgen danach.
Der Tatort am Morgen danach. Bild: Peter Kneffel/dpa
Das Haus brannte aus.
Das Haus brannte aus. Bild: Jason Tschepljakow/dpa
Das Haus brannte aus.
Das Haus brannte aus. Bild: Jason Tschepljakow/dpa
Nach dem dramatischen Einsatz mit Großbrand und Explosionen wird eine Leiche aus dem Haus geborgen.
Nach dem dramatischen Einsatz mit Großbrand und Explosionen wird eine Leiche aus dem Haus geborgen. Bild: Peter Kneffel/dpa
Der Tatort am Morgen danach.
Der Tatort am Morgen danach. Bild: Peter Kneffel/dpa
Das Haus brannte aus.
Das Haus brannte aus. Bild: Jason Tschepljakow/dpa
Das Haus brannte aus.
Das Haus brannte aus. Bild: Jason Tschepljakow/dpa
Panorama
Nach Explosion in München - Leiche aus Haus geborgen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Großbrand mit Explosionen hielt ganz München in Atem. Nun geht es ans Aufräumen und Ermitteln. Dabei wurde auch eine Leiche geborgen.

München.

Einen Tag nach dem Feuer mit Explosionen im Münchner Norden ist eine Leiche aus dem ausgebrannten Gebäude geborgen worden. Ob es sich dabei um den 90-jährigen Vater des Tatverdächtigen handelt, wollte die Polizei vorerst nicht bestätigen. Das müsse noch ermittelt werden, auch im Rahmen der rechtsmedizinischen Untersuchung, sagte eine Sprecherin. Der Vater war noch im Gebäude vermutet worden.

Hitze und Sprengfallen 

Die Einsatzkräfte hatten das Haus wegen der großen Hitze und dort angebrachter Sprengfallen lange nicht betreten können. Auch ein Statiker musste noch zurate gezogen werden.

Das Haus brannte aus.
Das Haus brannte aus. Bild: Jason Tschepljakow/dpa
Das Haus brannte aus.
Das Haus brannte aus. Bild: Jason Tschepljakow/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ein 57-Jähriger das Haus seiner Eltern am Mittwochmorgen angezündet, bevor er sich auf der Flucht vor der Polizei selbst tötete. Weil er im Gebäude auch Sprengfallen angebracht hatte, sorgte die Tat für einen Großeinsatz der Polizei.

Was geschah vor dem Feuer? 

Was genau vor dem Feuer geschah und wie es dem Tatverdächtigen gelang, das Haus und das Grundstück seiner Eltern mit Sprengfallen zu präparieren, war zunächst unklar. Die Polizei hielt sich mit Informationen bedeckt. 

Die 81-jährige Mutter wurde mit einer Schussverletzung vor dem Haus entdeckt, die 21-jährige Tochter mit Hilfe einer Leiter aus dem Obergeschoss des brennenden Gebäudes gerettet. Ein Brief mit einer Drohung sorgte zudem für eine mehrstündige Schließung des Oktoberfestes.

Mutmaßliches Motiv: Familienstreit

Hintergrund des Vorfalls, der München in Atem hielt, soll ein Familienstreit sein. Worum genau es dabei ging, wurde zunächst nicht bekannt. Der 57 Jahre alte Deutsche aus Starnberg war polizeilich ein "unbeschriebenes Blatt", wie es von den Ermittlern hieß. Den Behörden war er nur durch eine Petition an den bayerischen Landtag bekanntgeworden, wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mitgeteilt hatte. 

Das Haus brannte aus.
Das Haus brannte aus. Bild: Jason Tschepljakow/dpa
Das Haus brannte aus.
Das Haus brannte aus. Bild: Jason Tschepljakow/dpa

Darin hatte er eine Überprüfung des Rechtsmedizinischen Instituts der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) eingefordert, weil er vermutete, dort sei ein Vaterschaftsgutachten gegen Geld gefälscht worden. Der Mann zweifelte die Vaterschaft seiner Tochter an. 

Absage für Wiesn-Verlängerung

Unterdessen fand das Münchner Oktoberfest nach der stundenlangen Schließung in den Alltag zurück. Es läuft planmäßig noch bis zu diesem Sonntag - und dabei wird es wohl auch bleiben. 

Eine Idee des Gaststättenverbandes Dehoga zur Verlängerung der diesjährigen Wiesn um einen Tag wurde von der Stadt München und den Wiesnwirten prompt verworfen. Einhellige Meinung: So kurzfristig sei das nicht zu machen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
01.10.2025
5 min.
Ausnahmezustand mit Feuer, Sprengstoff und Wiesn-Schließung
Das Haus brannte komplett ab.
Explosionen, Schüsse, zwei Tote, zwei Verletzte - und ein Schock für das größte Volksfest der Welt. Was an diesem Ausnahmetag in München geschehen ist.
Britta Schultejans, Regina Wank und Cordula Dieckmann, dpa
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
02.10.2025
4 min.
Nach dem Großeinsatz in München: Wie geht es weiter?
Nach einer Bombendrohung wurde am Mittwoch das Oktoberfest gesperrt. Am Abend startete dann der Festbetrieb.
Ein Familienstreit soll einen Mann so in Rage versetzt haben, dass er Angehörige attackiert, ein Haus in Brand setzt und das Oktoberfest bedroht. Dort wird nun weitergefeiert - es bleiben aber Fragen.
Ute Wessels und Regina Wank, dpa
Mehr Artikel