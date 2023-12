Nach Felssturz: Hubschrauber versorgen Einwohner

250 Einwohner eines Ortes in Österreich sind seit Tagen von der Außenwelt abgeschlossen. Hubschrauber stellen die Versorgung sicher.

Fließ.

Auch vier Tage nach einem Felssturz ist ein Ortsteil einer Gemeinde in Österreich noch nicht über die einzige Zufahrtsstraße erreichbar. Ein Fels auf der Straße nach Hochgallmigg in Tirol sei zwar inzwischen weggeräumt, aber der Hang über der Straße drohe abzurutschen, teilten die Behörden am Mittwoch mit.