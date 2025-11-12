Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Postet bei Instagram Neuigkeiten: Kida Khodr Ramadan. (Archivbild)
Postet bei Instagram Neuigkeiten: Kida Khodr Ramadan. (Archivbild) Bild: Carsten Koall/dpa
Postet bei Instagram Neuigkeiten: Kida Khodr Ramadan. (Archivbild)
Postet bei Instagram Neuigkeiten: Kida Khodr Ramadan. (Archivbild) Bild: Carsten Koall/dpa
Panorama
Nach Haftentlassung: Kida Khodr Ramadan postet Führerschein
Dass er mehrfach ohne Führerschein am Steuer erwischt wurde, brachte ihm eine Haftstrafe ein. Nun meldet sich der Serienstar aus "4 Blocks" bei Instagram mit Neuigkeiten.

Berlin.

Nachdem Schauspieler Kida Khodr Ramadan wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis im Gefängnis gelandet war, gibt es Neuigkeiten. Mehrere Monate nach seiner Haftentlassung veröffentlichte er auf Instagram nun ein Foto seines Führerscheins. "Schwöre is mir inzwischen wichtiger als ein deutscher Pass! #abuSchulterblick", schrieb der "4 Blocks"-Star dazu.

"Bitte, bitte macht euren Führerschein. Ich war doof damals", sagte er in einer Story. Normalerweise poste er keine Dokumente, aber in dem Fall müsse er es machen. Die Journalisten wüssten jetzt Bescheid.

"An die Polizei: Ihr könnt mich gerne anhalten. Ihr könnt aber auch gerne vorbeifahren", sagte der 49-jährige Schauspieler. Er bedankte sich auch bei seiner Berliner Fahrschule und seinem Fahrlehrer, der ihn so gut vorbereitet habe: "Du bist der King." Die Theorieprüfung habe er mit null Fehlern geschafft.

Wollte den Führerschein machen

Ramadan hatte eine Haftstrafe verbüßt, weil er wiederholt ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt worden war. Seine Strafe verbüßte er im offenen Vollzug, nach knapp einem Jahr wurde er im Sommer aus der Haft entlassen.

Vor einem Jahr hatte er in der Talkshow "Kölner Treff" (WDR) angekündigt, nach seiner Entlassung "auf jeden Fall" den Führerschein machen zu wollen. Dass er bislang immer ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren sei, sei ein großer Fehler gewesen. "Ich glaube, es braucht so eine Situation, um zu wissen, dass man einen großen Fehler gemacht hat", sagte er damals. (dpa)

