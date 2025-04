Nach Haiangriff-Bericht - menschliche Überreste gefunden

Nach einem Notruf suchen Einsatzkräfte vor der Küste Israels nach einem Mann, der von einem Hai gebissen worden sein soll. Nun finden Taucher dabei sterbliche Überreste.

Tel Aviv. Nach Berichten über einen Haiangriff vor der Mittelmeerküste Israels haben Taucher nach Angaben eines Rettungsdienstes die sterblichen Überreste eines Menschen am Meeresboden gefunden. Diese sollen nun identifiziert werden, teilte ein Sprecher des israelischen Rettungsdienstes Zaka mit.

Am Montagnachmittag war in Israel ein Notruf eingegangen, wonach ein Mann von einem Hai gebissen wurde. Trotz stundenlanger Suche konnten Einsatzkräfte zunächst niemanden in der Küstengegend von Hadera, das rund 50 Kilometer nördlich von Tel Aviv liegt, finden. Seit dem frühen Morgen wurde die Suche dort fortgesetzt.

Haie wohl von warmem Wasser aus Kraftwerk angelockt

In der Gegend sammeln sich zwischen November und Mai Sandbank- und Schwarzhaie, die vermutlich von warmem Wasser, das aus einem nahe gelegenen Kraftwerk ins Meer gepumpt wird, angezogen werden. Die Haie gelten allgemein als nicht gefährlich für Menschen. Es war zunächst unklar, welcher Hai für den Angriff verantwortlich sein soll. Haiangriffe sind in Israel äußerst selten.

Israelischen Medien zufolge handelt es sich bei dem vermissten Mann um einen Einwohner aus einem Vorort von Tel Aviv, der um die 40 Jahre alt sei. Er ist demnach verheiratet und hat vier Kinder. (dpa)