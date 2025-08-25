Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Schiff hat den Hafen in Neapel erreicht. (Symbolbild)
Das Schiff hat den Hafen in Neapel erreicht. (Symbolbild) Bild: Hassan Ammar/AP/dpa
Das Schiff hat den Hafen in Neapel erreicht. (Symbolbild)
Das Schiff hat den Hafen in Neapel erreicht. (Symbolbild) Bild: Hassan Ammar/AP/dpa
Panorama
Nach Havarie: Kreuzfahrtschiff kommt in Neapel an
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Westlich von Rom ist ein Kreuzfahrtschiff mit gut 8.500 Menschen an Bord in Not geraten. Die Lage an Bord bleibt stabil. Eine technische Untersuchung soll Auskunft geben.

Neapel.

Nach einer Havarie vor der italienischen Insel Ponza ist das Kreuzfahrtschiff "MSC World Europa" im Hafen von Neapel eingelaufen. An Bord sind 8.585 Menschen - darunter knapp 6.500 Passagiere und über 2.000 Crewmitglieder - gewesen. 

Das unter maltesischer Flagge fahrende Schiff war von Genua nach Neapel unterwegs, als es gegen 7.25 Uhr rund acht Seemeilen südwestlich von der Insel im Tyrrhenischen Meer ein Problem am elektrischen Antrieb meldete. Die italienische Küstenwache erklärte, die Lage an Bord sei stabil gewesen, Wetter und Seegang günstig.

Der Reederei MSC Cruises zufolge habe es keine Sicherheitsrisiken gegeben, alle Dienstleistungen an Bord seien verfügbar gewesen. Nach dem Ausfall habe das Schiff mit teilweise wiederhergestelltem Antrieb selbstständig den Zielhafen Neapel erreicht. Patrouillenboote und ein Hubschrauber begleiteten es dorthin. In der süditalienischen Stadt laufen nun technische Überprüfungen. Ob die Weiterfahrt am Dienstag nach Messina erfolgen kann, soll sich nach der Inspektion entscheiden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.08.2025
7 min.
Skeptiker an Bord: Zum ersten Mal auf einem Kreuzfahrtschiff
Mit Platz für knapp 1000 Passagiere zählt die "Explora I" zu den mittelgroßen Kreuzfahrtschiffen.
Eine Kreuzfahrt? Niemals! Da war sich unser Autor ganz sicher; bis er sich doch breitschlagen ließ. Auf hoher See fand er einige Vorurteile bestätigt - aber auch eine neue Leidenschaft.
Bernhard Krieger, dpa
13:28 Uhr
2 min.
Haus bauen im Erzgebirge: Wolkenstein lädt zu Info-Veranstaltung im Baugebiet Hüttenbach
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort.
Noch sind viele Flächen frei, doch erste Grundstücke sind verkauft. Am Freitag erhalten Bauinteressierte Details zu Grundstücken, Hausbau und Infrastruktur.
Mike Baldauf
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
23.08.2025
1 min.
Schulbusunfall: Gut 20 Menschen in USA im Krankenhaus
Wie schwer die Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar.
Auf einer Schulbusfahrt in den USA kommt es zu einem Unfall. An Bord war das Football-Team einer Schule. Vieles ist bislang unklar.
Mehr Artikel