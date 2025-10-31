Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Rund 25.000 Touristen hielten sich nach Regierungsangaben zum Zeitpunkt des Durchzugs von Hurrikan "Melissa" auf Jamaika auf.
Viele Gemeinden sind auch drei Tage nach der Ankunft des Sturms von der Außenwelt abgeschnitten.
Rund 25.000 Touristen hielten sich nach Regierungsangaben zum Zeitpunkt des Durchzugs von Hurrikan "Melissa" auf Jamaika auf.
Viele Gemeinden sind auch drei Tage nach der Ankunft des Sturms von der Außenwelt abgeschnitten.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.

Kingston.

Touristen können ab Samstag von der Karibikinsel Jamaika ausgeflogen werden, die durch Hurrikan "Melissa" schwer beschädigt wurde. Der größte Flughafen des Landes, der Sangster International Airport in Montego Bay im Nordwesten der Insel, werde vom Wochenende an für kommerzielle Flüge geöffnet sein, sagte Transportminister Daryl Vaz. 

Nach Angaben der jamaikanischen Regierung befanden sich etwa 25.000 Touristen auf der Insel, als "Melissa" als ein Hurrikan der höchsten Kategorie 5 am Dienstag (Ortszeit) die Insel traf. Auch eine hohe zweistellige Zahl von Deutschen sei darunter, hieß es aus dem Auswärtigen Amt. 

Mindestens 50 Menschen kamen infolge des Sturms in mehreren Ländern der Karibik ums Leben. Allein auf Jamaika, einem Land mit 2,8 Millionen Einwohnern, sind mindestens 19 Menschen getötet worden. Nach Berichten, die noch verifiziert werden müssten, könnte die Zahl um fünf weitere Opfer steigen, sagte Bildungs- und Informationsministerin Dana Morris Dixon auf einer Pressekonferenz. Ganze Gebiete sind verwüstet und viele Gemeinden isoliert. (dpa)

